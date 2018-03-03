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Готовившему теракт на концерте Бибера вынесен приговор
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Готовивший теракт на концерте Бибера приговорен к пожизненному сроку 

Российская Газета 3 марта 2018
Фото: instagram
Подросток из Уэльса Ллойд Гантон приговорен к пожизненному тюремному заключению за планирование под воздействием пропаганды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) теракта на концерте канадского певца Джастина Бибера. Такое решение в пятницу вынес британский судья Марк Уолл, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
"В момент вашего ареста вы были всего в нескольких часах от того, чтобы совершить злодеяние на улицах Кардиффа, — обратился судья к подсудимому во время вынесения приговора. — Невозможно дать оценку того, сколько людей могли быть убиты или ранены из-за ваших действий".
Семнадцатилетний Гантон был задержан полицией 30 июня за несколько часов до концерта в Кардиффе певца Бибера. Как полагают следователи, осужденный планировал на машине врезаться в толпу зрителей, а затем напасть на людей с ножом и молотком, которые положил в сумку.
Спецслужбы заинтересовались Гантоном из-за его записей в соцсетях в поддержку ДАИШ. Анализ данных с компьютера подростка показал, что он собирал сведения о возможных мишенях теракта в Кардиффе — торговом центре, библиотеке, театре, а также о стадионе, на котором должен был выступить Бибер.
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