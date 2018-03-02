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«Это дно, товарищи»: Бузова прилюдно унизила жену Тарасова
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Бузова прилюдно унизила новую жену Тарасова 

Дни.ру 2 марта 2018
Фото: Дни.ру
Телеведущая и певица считает, что Анастасия Костенко, супруга ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, во всем ей подражает. Ольгу Бузову возмутил тот факт, что футболист с новой пассией завели щенка породы лабрадор, которого в свое время очень хотела сама звезда "Дома-2".
У Анастасии и Дмитрия Тарасова появился очаровательный домашний питомец. Модель опубликовала в соцсетях трогательное фото.
"Добро пожаловать в семью, Тара", — подписала Костенко снимок.
Большинство пользователей Сети в комментариях порадовались за пару. Но нашлись и те, кому пришлось не по душе поведение новой жены Тарасова. В числе критиков оказалась и Ольга Бузова.
"Мы собирались эту собаку в наш дом купить. Это дно, товарищи", — прокомментировала фото певица, тем самым публично унизив Костенко.
Ольгу расстроил тот факт, что модель во многом ей подражает, передает Teleprogramma.pro.
Поклонники Бузовой встали на сторону звезды. Но были и те, кто считает, что звезде пора забыть о бывшем муже, с которым она развелась больше года назад, и прекратить так пристально следить и так остро реагировать на события в его жизни.
Отметим, что развод с футболистом стал для Ольги тяжелым испытанием. На протяжении длительного периода времени она вообще не хотела заводить романтические отношения, потому что разочаровалась в мужчинах. По мнению Бузовой, претенденту на ее сердце предстоит проделать огромную работу. Телеведущая подчеркивала, что ей сложно доверять противоположному полу.
Напомним, 29 января Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко устроили грандиозное торжество по случаю бракосочетания. Сначала молодожены направились в один из столичных храмов, где узаконили свои отношения перед Богом, а затем отправились в один из фешенебельных московских отелей, где их уже ждали друзья.
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