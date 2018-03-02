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Врачи сообщили новые подробности о состоянии Гаркалина
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Врачи сообщили подробности о состоянии Валерия Гаркалина 

Passion.ru 2 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», пару дней назад Валерия Борисовича перевели из отделения экстренной реанимации в общую, но его состояние остается тяжелым. Другие детали, увы, пока остаются невыясненными. Зато давняя знакомая Гаркалина, актриса Ирина Лачина, заявила, что у актера было острое воспаление легких.
Вероятнее всего, именно из-за этого серьезного заболевания звезда фильма «Ландыш серебристый» и попал в больницу. Напомним, впервые о госпитализации Валерия Гаркалина стало известно 27 февраля, хотя к тому времени он провел в реанимации уже более 10 дней. Гаркалину стало плохо во время гастролей.
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