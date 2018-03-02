Врачи сообщили новые подробности о состоянии Гаркалина

Врачи сообщили подробности о состоянии Валерия Гаркалина

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», пару дней назад Валерия Борисовича перевели из отделения экстренной реанимации в общую, но его состояние остается тяжелым. Другие детали, увы, пока остаются невыясненными. Зато давняя знакомая Гаркалина, актриса Ирина Лачина, заявила, что у актера было острое воспаление легких.

Вероятнее всего, именно из-за этого серьезного заболевания звезда фильма «Ландыш серебристый» и попал в больницу. Напомним, впервые о госпитализации Валерия Гаркалина стало известно 27 февраля, хотя к тому времени он провел в реанимации уже более 10 дней. Гаркалину стало плохо во время гастролей.