Раскрыта связь Малахова и Шурыгиной

Бывший сотрудник ток-шоу на российских телеканалах, отвечавший за массовку, а теперь специализирующейся на разоблачительных заявлениях о тайной кухне подобных передач Радмир Кузнец рассказал, что многое в история изнасилованной Дианы Шурыгиной было придумано и напоминало постановку, сообщает VistaNews

Однако сомнительная история помогла передаче Андрея Малахова резко увеличить рейтинги, поэтому телеведущий снова и снова выпускает передачи с участием девушки. Кроме того, редакторы таких скандальных телешоу ищут подобные истории, чтобы поднять рейтинг телепередачи. Как правило, темы связаны с изнасилованиями, убийствами, алкоголем и так далее.

Увидев, что тема популярна, в телешоу будут снимать «новую Диану», так как это приносит высокий рейтинг программе Малахова. На видеозаписях, считает Кузнец, видно, что Диана сама добровольно пьет алкоголь и ведет себя довольно раскованно.