Алферова попала в снежный буран в Лондоне

Ксения Алферова, отправляясь в Лондон, вряд ли предполагала, какая погода ее ожидает в Англии. Актрису встретил настоящий снежный буран. Такой погоды, как утверждают, лондонцы, не было сто лет.
«Очень трогательно консьерж в отеле, объясняя дорогу, беспокоился, что она займёт у меня чуть больше времени из-за снега на тротуаре. Сугробов, к слову, не наблюдается — снег достаточно быстро тает, — делится Алферова. — Узнав, что я из России, успокоился! Разговорилась с элегантной жительницей Лондона преклонного возраста. Спрашивает меня, как же мы в России, где много снега и он идет часто, справляемся с его обилием на дорогах и тротуарах? Говорю, что те же люди, которые у вас осенью сгребают листья или подметают тротуары, зимой снег лопатами сгребают! Задумалась и серьёзно так сказала: «Надо же, какое умное решение!» Здесь снег не часто, поэтому, что с ним делать, не очень понимают. Ждут, пока быстренько растает. Поэтому надо сразу резиновые сапоги на ноги, а то долго с мокрыми норами красотами Лондона не насладишься!»
Актриса не только объяснила ошарашенным аномальной для Лондона погодой англичанам, как со снегом справляются в России, но и рассказала о старинных русских забавах. Звезда научила всех желающих лепить снеговиков.