Алферова попала в снежный буран в Лондоне

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Фев 28, 2018 в 9:21 PST

Актриса не только объяснила ошарашенным аномальной для Лондона погодой англичанам, как со снегом справляются в России, но и рассказала о старинных русских забавах. Звезда научила всех желающих лепить снеговиков.