Медики пригрозили отрезать пальцы Набутову

Медики пригрозили Набутову отрезать пальцы

Известный ведущий Кирилл Набутов признался в проблемах со здоровьем. Популярный комментатор рассказал, как медики его сильно напугали, пообещав отрезать "пальчики".

В субботу, 3 марта, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала "Однажды…" появился телеведущий и комментатор Кирилл Набутов. Он является одним из самых узнаваемых голосов спортивного телевидения России . И тем не менее, Кирилл признался, что уже не сможет дорасти до уровня мастерства своего знаменитого отца в том же жанре.

Набутов рассказал и о личной жизни. Так, телеведущий признался в проблемах со здоровьем. Причем комментатор не стал скрывать, что обращался за квалифицированной медицинской помощью.

"Я испугался, потому что, когда тебе говорят: "Приходи через года три, мы тебе отрежем пальчики", ты пугаешься, когда тебе говорят это врачи и объясняют, почему. Гангрена — это же болезнь курильщиков. Вот сразу, когда я бросил курить, я вдруг почувствовал, что все болит, туда-сюда", — рассказал Кирилл Набутов.