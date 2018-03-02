Волочкова показала, как сестры Зайцевы избили юриста

Волочкова показала, как сестры Зайцевы избили гостя в студии Первого канала

Анастасия Волочкова разместила отрывок программы «На самом деле», в котором пожалела избитого юриста, пострадавшего от ударов сестер Зайцевых. Балерина отметила, что им не дает покоя ее грудь.

«Это был жесткий эфир. Тема — причина гибели сына сестер Зайцевых. Закончилось дракой. Бедный Костик. За правду пострадал», — написала Волочкова в Instagram. Передача Первого канала «На самом деле», по словам балерины Анастасии Волочковой, была очень жесткой и закончилась дракой. Несмотря на то, что передача не вышла в эфир из-за сдвижения эфирной сетки, передача разошлась на YouTube.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 1, 2018 в 10:28 PST По словам балерины, программа получилась сильная: «драки, разборки, обливания. Почему сестры Зайцевы набросились на меня и почему им не дает покоя моя грудь, я так и не поняла. Не вошел в эфир момент, когда одна из них попросила воды. Я тут же хотела помочь и передала бутылочку, стоявшую у меня под столом. Но стакан воды был не выпит, а выплеснут в лицо Косте. Так что обливать водой — тренд нашего телевидения», — заявила артистка, намекнув на скандальные дебаты Ксении Собчак Владимира Жириновского , в рамках которых телеведущая облила оппонента водой.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила подписчикам, что намерена отмыться после съемок на Первом канале из-за того, что ее едва не избили.