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Волочкова показала, как сестры Зайцевы избили юриста
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Волочкова показала, как сестры Зайцевы избили гостя в студии Первого канала 

Деловая газета «Взгляд» 2 марта 2018
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова разместила отрывок программы «На самом деле», в котором пожалела избитого юриста, пострадавшего от ударов сестер Зайцевых. Балерина отметила, что им не дает покоя ее грудь.
Передача Первого канала «На самом деле», по словам балерины Анастасии Волочковой, была очень жесткой и закончилась дракой. Несмотря на то, что передача не вышла в эфир из-за сдвижения эфирной сетки, передача разошлась на YouTube.
«Это был жесткий эфир. Тема — причина гибели сына сестер Зайцевых. Закончилось дракой. Бедный Костик. За правду пострадал», — написала Волочкова в Instagram.
По словам балерины, программа получилась сильная: «драки, разборки, обливания. Почему сестры Зайцевы набросились на меня и почему им не дает покоя моя грудь, я так и не поняла. Не вошел в эфир момент, когда одна из них попросила воды. Я тут же хотела помочь и передала бутылочку, стоявшую у меня под столом. Но стакан воды был не выпит, а выплеснут в лицо Косте. Так что обливать водой — тренд нашего телевидения», — заявила артистка, намекнув на скандальные дебаты Ксении Собчак и Владимира Жириновского, в рамках которых телеведущая облила оппонента водой.
Ранее Анастасия Волочкова сообщила подписчикам, что намерена отмыться после съемок на Первом канале из-за того, что ее едва не избили.
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