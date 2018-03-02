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Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом»
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«Это не магия, а обычная психология»: популярный блогер Николай Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом» 

Teleprogramma.pro 2 марта 2018
Новый проект Первого канала «Звезды под гипнозом» вызвал бурные обсуждения в Сети, которые продолжаются по сей день.
Ведущий шоу Максим Галкин заверил, что на проекте действительно людей подвергают гипнозу и по этой причине его родственники не согласились побывать на передаче. Однако многие зрители считают, что шоу постановочное, а все что происходит в студии это хорошая актерская игра. Некоторые звезды, которые уже приняли участие в проекте, заверили, что остались в восторге от способностей гипнолога Иссы Багирова.
Вчера своими ощущениями от состояния, в которое ее вводили на проекте, поделилась Анна Хилькевич. Звезда "Универа" заверила, что не кривлялась на камеру специально, а действительно была загипнотизирована и делала то, что ей говорили, хоть и не осознавала этого. Однако блогер Николай Соболев уверен, что людей на шоу обманывают. Он решил выступить с разоблачением проекта и записал видео, которое уже набрало выше 2,5 миллиона просмотров. Молодой человек уверен, что звезды сами позволяют себя загипнотизировать.
"Я верю, что гипнотического эффекта можно добиться, но это не магия, а обычная психология. Как думаете что нужно, чтобы гипноз получился? Сговорчивые фантазеры в зрительном зале, которые сначала готовы поверить в эту фигню, а затем с удовольствием вытворять дичь", — поделился он своим мнением.
Соболев детально разобрал эпизоды передачи, где Багиров подвергает гипнозу звезд. Николай рассказал, что создается ощущение, что герои передачи теряют над собой контроль и не понимают, что происходит.
«Конечно же, все это обман», — считает блогер.
Он отсмотрел несколько эпизодов "Звезд под гипнозом" и пришел к выводу, что там все придерживаются определенного сценария, а гипнолог дает очень странные задания героям. Однако некоторые из них позаимствованы из иностранных шоу.
Соболев отметил, что принимают участие в передаче либо звезды, которых давно не видели на телеэкранах, либо наоборот, постоянно мелькающие в разных шоу. Из этого он сделал вывод, что все преследуют одну цель — пиар. О гипнологе у блогера тоже сложилось неоднозначное впечатление. Посетив его сайт, он увидел большое разнообразие услуг: обучение чтению мыслей, развитию сверхспособностей и даже подходу к контролю веса. Николай намекнул, что сомневается в квалификации Иссы, а также посоветовал подписчикам не смотреть подобные шоу.
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