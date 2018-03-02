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«Глупость». Дробыш ответил на призыв Приходько
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Дробыш назвал глупостью призыв Приходько «маркировать» украинских артистов выступающих в России 

RT на русском 3 часа назад
Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с RT прокомментировал предложение певицы Анастасии Приходько представлять в телевизионных эфирах с особыми подписями украинских артистов, гастролирующих в России. По мнению певицы, такими артистами должны заниматься представители власти на высоком уровне.
«Приходько в первую очередь стоит обратить внимание на себя. Она сделала своё имя на Фабрике звёзд, на отвратительном выступлении, но от России на Евровидении. А теперь начинает что-то говорить, решив все свои вопросы. Хотя она никогда умом не отличалась. Я думаю, что это всё такая глупость. Можно понять, когда политики несут ахинею, им это по работе иногда надо. Но странно, когда такое говорят музыканты. Она забыла или так и не узнала самое главное: артисты поют для людей, у музыки нет границ», — заявил он.
Дробыш также отметил, что российское руководство никогда не мешало украинским артистам участвовать в различных проектах на территории России.
«Большой плюс, что наше руководство не ставит никому палки в колёса. С Украины к нам приезжают, работают, зарабатывают на концертах, на днях рождения на Рублёвке. Спокойно получают деньги уезжают обратно на Украину, никто им не запрещает», — сказал он.
Ранее Анастасия Приходько предложила маркировать гастролирующих в России украинских артистов, добавив, что при пересечении границы такие артисты должны говорить на камеру: «Я — предатель. Во время войны я поехал (а) на гастроли в Россию».
RT на русском: последние новости
Представитель рассказал об условиях содержания Лесли и Рыбки в тюрьме Таиланда Актрису Театра имени Маяковского Татьяну Карпову похоронили на Троекуровском кладбище Певица Анастасия Приходько предложила маркировать гастролирующих в России украинских артистов
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