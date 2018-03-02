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Американскую актрису обвинили в педофилии
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Американскую актрису обвинили в педофилии 

Дни.ру 2 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Звезду сериалов "Сверхъестественное" и "Два с половиной человека" Джейми Лунер обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнего. Знаменитость отрицает свою причастность к инциденту.
Некто Энтони Оливер, обратился в полицию с заявлением о том, что 20 лет назад Джейми, заманила его, тогда еще шестнадцатилетнего юнца, на вечеринку. Женщина якобы накачала его алкоголем и психотропными веществами. После чего отвела молодого человека в спальню и принудила его к сексу. По словам мужчины, в комнате, где проходил весь этот ужас, находился ее друг, который снимал происходящее на камеру.
Оливер расказал прессе, что написать заявление в правоохранительные органы его заставил психотерапевт — мужчина лечится от алкогольной зависимости. По словам жертвы он не мог сообщить о преступлении раньше, так как ему препятствовала мать. В те времена она занимала высокий пост в местной администрации и боялась огласки и скандала. Представитель актрисы решительно отрицает нападки Оливера, — сообщает американский таблоид TMZ.
Джейми Лунер родилась в 1971 году в Калифорнии. Сниматься начала в конце восьмидесятых. Среди работ — сериалы "Мелроуз Плейс", "Саванна", "Профайлер", "Проблемы роста", шоу франшизы C. S. I., "За гранью возможного", "Сверхъестественное", "Два с половиной человека", "Настоящая кровь", "Мыслить как преступник", спин-офф "Во все тяжкие" "Лучше звоните Солу" (эпизод).
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