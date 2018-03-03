«Домогались и меня»: признание Оксаны Пушкиной

Оксана Пушкина призналась, что ей приходилось использовать слабости мужчин в достижении своих целей

Оксана Пушкина хорошо осведомлена в этом вопросе. Она знает, что женщины строящие карьеру в «мужском» мире зачастую становятся жертвами сексуальных домогательств, таковой была и она.

«Домогались и меня, — рассказала Пушкина, — конечно, как и многих привлекательных женщин, которые строят карьеру в «мужском» мире. Как выходила из таких ситуаций? Убеждала, что выгоднее со мной дружить и сотрудничать. Что в ином, деловом, аспекте я не менее привлекательна. А убеждать я умею, поэтому удавалось выходить сухой из воды. Но осадок все-таки оставался. Я приходила домой, звонила маме со словами: «Ты, кажется, неправильно меня воспитала». А потом поняла, что как раз правильно». Пушкина дала откровенное интервью, поводом для которого явился скандал, связанный с главой комитета Госдумы по международным делам и членом фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. Несколько журналисток обвинили чиновника в сексуальных домогательствах. Пушкина, будучи в данный момент членом партии « Единая Россия решила дать законодательный отпор похоти на рабочих местах.

По словам Оксаны, работавшей некоторое время в США, харассмент там и в России мало чем отличаются.

«Люди при власти, при серьезном бизнесе — по факту мужской мир, — говорит Пушкина. — Все равно женщина — объект вожделения. Другое дело, что есть такие истории, как у Цукерберга, как у Билла Гейтса, когда папа в школу детей возит. Когда в Space X женщина вторая в бизнесе, а не как у нас — одни кадровики и бухгалтеры. А у них уже давно возглавляют стратегические функции в компаниях. Немного, но есть. Я видела в Америке кинорежиссера, которая сказала: "Мне впервые за нашу 25-летнюю борьбу за женский мир дали бюджет в Голливуде, как мужчинам". У них это тоже существует. Но чем бабы больше тратят, тем ВВП круче. Мы тратим на образование, на детей, на вещи. Дайте нам равные возможности, возвращаться из декрета на свою позицию и не терять ее, продумывать, как не терять квалификацию. Я не сидела три года восемь месяцев, потому что боялась потерять эфир, я знала, что меня подпирают».

Пушкина призналась, что ей не раз приходилось использовать слабости мужчин в достижении своих целей.