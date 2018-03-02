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Участница «Дома-2» нелепо сломала нос
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Блюменкранц из «Дома-2» нелепо сломала нос в торговом центре 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Instagram
Участница ТВ-проекта "Дом-2" Тата Блюменкранц недавно отпраздновала 26 лет. По нелепой случайности девушка приобрела себе в торговом центре очень специфический подарок.
В день рождения звезда отправилась за покупками. Она так спешила потратить заработанное, что не заметила стеклянную дверь и расквасила нос о прозрачное стекло. Несмотря на травму, барышня продолжила покупки. После, превозмогая боль, она вернулась на съемочную площадку телепроекта.
Весь вечер молодая особа получала поздравления и подарки, не обращая внимания на неприятные ощущения. На следующий день из носа пошла кровь. Тата, наконец, решила обратиться за медицинской помощью. В травмпункте ей сделали рентген и отчитали за халатное отношение к своему здоровью. У звезды перелом костей носа без смещения.
Об этом случае стало известно из Instagram— аккаунта звезды.
"Я была в диком шоке! Мне очень повезло, что без смещения! Сегодня ездила в клинику, меня осмотрели и назначали приём к лору-хирургу в субботу" — написала в своем микроблоге Блюменкранц.
Поклонники моментально отреагировали: "Скорейшего выздоровления. Не расстраивайтесь, все наладится", "Таточка, ты что? Выздоравливай скорее!", "Ужас! Здоровья тебе!". Но не все были так доброжелательны. Некоторые подписчики решили, что таким образом Тата пытается скрыть следы ринопластики — операции по коррекции формы носа. " У нее просто рубильник большой, решила укоротить и придумала отмазу", — высказался скептически настроенный подписчик. Блюменкранц не стала комментировать эти предположения.
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