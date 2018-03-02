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Смолкин рассказал об уходе молодой жены
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Борис Смолкин об уходе молодой жены 

Дни.ру 2 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Сегодня, 2 марта, юбилей отмечает популярный актер Борис Смолкин. В честь круглой даты артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни.
Борис Смолкин намерен отметить день рождения в общественном месте в кругу друзей и близких.
"Например, в Доме актера. Приглашу близких друзей и родственников. Я материалист — вынужден согласиться с цифрой 70! Не мечтал дожить до 2018 года. Мы с одноклассниками говорили максимум о 2008-м — все-таки первая пенсия. Юбилей расцениваю как подарок судьбы", — признался артист.
Разумеется, в этот день рядом с Борисом будет его супруга Светлана. Они вместе уже почти 20 лет. Актер рассказал о том, как встретил будущую жену.
"Представьте себе 50-летнего дяденьку, который уже потерял надежду создать семью. Как вдруг с небес свалилось чудо — жена. Наверное, берегу ее, вот и все. А что Свету до сих пор держит рядом со мной? Не знаю! Даже боюсь спрашивать… Разница в возрасте — почти четверть века — совсем уже не ощущается. Где-то прочитал, что главный плюс неравного брака — супруга тебя никогда не увидит молодым, а ты ее — старой. Я помню все наши важные даты, стараюсь их отметить. Света порой забывает, когда мы поженились. Думаю, если есть любовь, такие вещи кажутся незначительными…" — рассудил актер.
Смолкин признался, что иногда ревнует жену, но старается не показывать виду.
"Я реалист, понимаю: выбрал женщину моложе себя и в любой момент могу потерять ее. Но пока Света со мной. Вот и славно! Знаю мужчин, которые живут с ощущением, что они замечательные — и точка. Им даже в голову не приходит мысль, как их вторые половинки спокойно могут собрать вещи и уйти к другому. Я не отношусь к такому типу", — цитирует Бориса Смолкина Starhit.
У пары подрастает 18-летний сын Глеб, который всерьез занимается фигурным катанием. При этом от первого брака у артиста есть сын Владимир, которому уже 43 года. "Намекаю ему всячески о внуках. Нервно отношусь к этой ситуации. Потом придумал шутливое оправдание. Говорю Володе: "Внуков нет, но есть Глеб! Я решил этот вопрос без посредников". Зато он успешный театральный продюсер в Питере!" — похвалился артист.
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