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Врачи оценили состояние Гаркалина
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Гаркалина перевели из экстренной реанимации 

Рамблер 2 марта 2018
Актера Валерия Гаркалина 2 марта перевели из экстренной реанимации в общую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.
Врачи заявили, что состояние 63-летнего артиста остается тяжелым, «но уже хорошо — наверное, получше». Утром в пятницу у Гаркалина была температура 36,6.
Двадцать восьмого февраля стало известно, что Гаркалина госпитализировали с воспалением легких. СМИ писали, что он находится в экстренной реанимации с 16 февраля.
Гаркалин почувствовал себя плохо перед гастролями спектакля «Страсть Аполлона», где у него главная роль. Заменивший его актер Анатолий Журавлев рассказал «Комсомольской правде», что Гаркалин «простыл где-то на гастролях».
Коллега артиста по «Страсти Аполлона» Ирина Лачина отметила, что врачи «все вовремя успели сделать». По ее словам, сейчас «все под контролем, состояние стабильное».
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