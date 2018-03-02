Врачи оценили состояние Гаркалина

Гаркалина перевели из экстренной реанимации

Актера Валерия Гаркалина 2 марта перевели из экстренной реанимации в общую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

Врачи заявили, что состояние 63-летнего артиста остается тяжелым, «но уже хорошо — наверное, получше». Утром в пятницу у Гаркалина была температура 36,6.

Двадцать восьмого февраля стало известно, что Гаркалина госпитализировали с воспалением легких. СМИ писали, что он находится в экстренной реанимации с 16 февраля.

Гаркалин почувствовал себя плохо перед гастролями спектакля «Страсть Аполлона», где у него главная роль. Заменивший его актер Анатолий Журавлев рассказал « Комсомольской правде », что Гаркалин «простыл где-то на гастролях».

Коллега артиста по «Страсти Аполлона» Ирина Лачина отметила, что врачи «все вовремя успели сделать». По ее словам, сейчас «все под контролем, состояние стабильное».