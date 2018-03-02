Бузова записала видеообращение после покушения

Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова отменила концерт в Южно-Сахалинске. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

В видеообращении Бузова сообщила, что «жизнь и погодные условия», а именно нулевая видимость в районе хабаровского аэропорта , внесли коррективы в ее график по Дальнему Востоку. По ее словам, сначала рейс был несколько раз перенесен, а затем ей сообщили, что в ближайшее время он точно не состоится.

«Мое сердце разбито», — сообщила она. Бузова отметила, что очень нервничает, сообщая это, и «сейчас заплачет», однако вынуждена отменить концерт.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 1, 2018 в 3:05 PST

Между тем некоторые пользователи соцсети предположили в комментариях к посту, что отмена выступления в Южно-Сахалинске может быть связана не с погодой, а с происшествием во время концерта в Хабаровске. Тогда ее пьяный поклонник попытался проникнуть в концертный зал, крича, что вооружен и начнет стрелять. По данным местных СМИ, охранник «вырубил» мужчину, а прибывшие полицейские — задержали.

Сегодня в Южно-Сахалинске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного циклона, который сопровождается ураганным ветром и сильным снегопадом.