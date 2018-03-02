Концерт Крутого в Верховном суде оценили в 2 миллиона

Верховный суд (ВС) России заказал концерт композитора Игоря Крутого стоимостью около двух миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на портал госзакупок.

По данным издания, выступление было оплачено из федерального бюджета. Контракт на концерт в здании ВС в центре Москвы был заключен 26 февраля и действовал до 28 февраля. По версии Life, его могли приурочить к 23 февраля или 8 марта, также праздники могли объединить.

По информации Life, этот концерт стал как минимум восьмым выступлением Крутого перед сотрудниками Верховного суда, он якобы выступает в ВС на новогодних корпоративах. Издание утверждает, что с 2011 года контракты с ВС принесли композитору 16 миллионов рублей.