Приходько призвала «маркировать» выступающих в РФ

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Приходько призвала «маркировать» украинских артистов, выступающих в России 

РИА Новости 5 часов назад
Украинская певица Анастасия Приходько призвала представлять артистов из Украины, гастролировавших в России, соответствующими подписями в телеэфире. Ее слова приводит "Главред".
"А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: "Я — предатель. Во время войны я поехал (ла) на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)", — заявила Приходько.
По мнению певицы, артистами, выступавшими в России, должны заниматься представители власти на высоком уровне. "У тех, кто сейчас управляет страной, в голове еще Советский Союз, потому гастроли в России — это норма. То есть они по-прежнему думают, что есть один большой Советский Союз, потому все ездят из страны в страну", — говорит певица.
Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории России.
Анастасия Приходько — украинская певица, принимавшая участие в шоу Первого канала "Фабрика звезд 7" и выступавшая на "Евровидение-2009" от России, ранее обвинила коллег в "продаже родины". Артистка рассказала, что на концертах в российских городах зарабатывала в разы больше, чем на Украине. Однако, по ее словам, она отказалась от гастролей, поскольку деньги никогда не были для нее в приоритете по сравнению с убеждениями.
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