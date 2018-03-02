Звезда «Голоса» рискнула жизнью ради жениха

Одна из самых ярких звезд шоу «Голос» Анастасия Спиридонова выпустила клип на песню «Прыжок в облака», который посвятила своему жениху. Это связано с тем, что она получила предложение руки и сердца как раз тогда, когда работала над музыкальным фильмом.

Спиридонова, как и многие артисты, уверена, что «счастье любит тишину», поэтому о ее женихе мало что известно. Даже имя возлюбленного певица держит в секрете. Сама она называет его «любимым рыжим мужчиной». Факт, что и жених, и невеста рыжие, конечно же, не прошел мимо поклонников Спиридоновой. Пару называют «двумя лучиками солнца» и желают «рыжих золотых деток». С избранником певица встречается уже несколько лет, и свадьба — закономерный итог их отношений.

Что же касается съемок «Прыжка», то певица решила, что для этой песни как нельзя больше подходят красочные и загадочные пейзажи Крыма . Пять дней певица путешествовала по полуострову и сама выбирала, где будут проходить съемки.