Звезда «Голоса» рискнула жизнью ради жениха 

Одна из самых ярких звезд шоу «Голос» Анастасия Спиридонова выпустила клип на песню «Прыжок в облака», который посвятила своему жениху. Это связано с тем, что она получила предложение руки и сердца как раз тогда, когда работала над музыкальным фильмом.
Спиридонова, как и многие артисты, уверена, что «счастье любит тишину», поэтому о ее женихе мало что известно. Даже имя возлюбленного певица держит в секрете. Сама она называет его «любимым рыжим мужчиной». Факт, что и жених, и невеста рыжие, конечно же, не прошел мимо поклонников Спиридоновой. Пару называют «двумя лучиками солнца» и желают «рыжих золотых деток». С избранником певица встречается уже несколько лет, и свадьба — закономерный итог их отношений.
Что же касается съемок «Прыжка», то певица решила, что для этой песни как нельзя больше подходят красочные и загадочные пейзажи Крыма. Пять дней певица путешествовала по полуострову и сама выбирала, где будут проходить съемки.
«Каждый кадр клипа имеет свою историю, — поделилась Спиридонова. — Например, озеро Бараколь — пересыхающее соленое озеро, близ поселка Наниково. Его происхождение остается загадкой до сих пор, по некоторым предположениям оно тектоническое и имеет отношение к вулкану Карадаг. Или скала «Чертов палец» — остатки вулканической породы, возраст которой около 150 миллионов лет. Режиссер был против съемок там, переживал за безопасность, но я смогла его убедить… Там, к слову, ничего опасного не было. А вот когда снимали в Мангул-Кале на горном плато, поднялся сильный ветер и пошел ливень. Так что я неоднократно поскальзывалась, падала, разбивала колени. Во время одного из дублей едва не соскользнула со скал в пропасть… В общем, в горах ради красивого кадра пришлось рискнуть здоровьем».