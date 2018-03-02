Ещё
Звезда «Голоса» рискнула жизнью ради жениха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Голоса» рискнула жизнью ради жениха 

7 Дней 2 марта 2018
Одна из самых ярких звезд шоу «Голос» Анастасия Спиридонова выпустила клип на песню «Прыжок в облака», который посвятила своему жениху. Это связано с тем, что она получила предложение руки и сердца как раз тогда, когда работала над музыкальным фильмом.
Спиридонова, как и многие артисты, уверена, что «счастье любит тишину», поэтому о ее женихе мало что известно. Даже имя возлюбленного певица держит в секрете. Сама она называет его «любимым рыжим мужчиной». Факт, что и жених, и невеста рыжие, конечно же, не прошел мимо поклонников Спиридоновой. Пару называют «двумя лучиками солнца» и желают «рыжих золотых деток». С избранником певица встречается уже несколько лет, и свадьба — закономерный итог их отношений.
Что же касается съемок «Прыжка», то певица решила, что для этой песни как нельзя больше подходят красочные и загадочные пейзажи Крыма. Пять дней певица путешествовала по полуострову и сама выбирала, где будут проходить съемки.
«Каждый кадр клипа имеет свою историю, — поделилась Спиридонова. — Например, озеро Бараколь — пересыхающее соленое озеро, близ поселка Наниково. Его происхождение остается загадкой до сих пор, по некоторым предположениям оно тектоническое и имеет отношение к вулкану Карадаг. Или скала «Чертов палец» — остатки вулканической породы, возраст которой около 150 миллионов лет. Режиссер был против съемок там, переживал за безопасность, но я смогла его убедить… Там, к слову, ничего опасного не было. А вот когда снимали в Мангул-Кале на горном плато, поднялся сильный ветер и пошел ливень. Так что я неоднократно поскальзывалась, падала, разбивала колени. Во время одного из дублей едва не соскользнула со скал в пропасть… В общем, в горах ради красивого кадра пришлось рискнуть здоровьем».
7 Дней: последние новости
Солисты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП Кому был нужен срыв отпевания Олега Табакова? Никита Михалков получил травму головы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля133
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе28
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию511
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури43
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение