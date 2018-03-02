В Голливуде установили статую Вайнштейна

Незадолго до проведения 90-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде установили статую продюсера Харви Вайнштейна . Об этом сообщает Hollywood reporter.

Отмечается, что окрашенная в золотой цвет скульптура установлена на Ла Бреа-авеню. На ней Вайнштейн представлен сидящем в халате на софе со статуэткой «Оскара» в руках.

Welp, @plasticjesusart has done it again! #Oscars #streetart of Harvey Weinstein outside the Dolby Theatre. See his previous Oscars stunts in my book, «Where Else But the Streets» (link in bio) #PlasticJesus pic.twitter.com/cwrG4byukg— John Wellington Ennis (@johnennis) 1 марта 2018 г. По словам автора, монумент символизирует собой те методы, которые используются в Голливуде могущественными продюсерами и режиссёрами, для отбора людей для работы в киноиндустрии.