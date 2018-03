В Голливуде установили статую Вайнштейна 

Welp, @plasticjesusart has done it again! #Oscars #streetart of Harvey Weinstein outside the Dolby Theatre. See his previous Oscars stunts in my book, «Where Else But the Streets» (link in bio) #PlasticJesus pic.twitter.com/cwrG4byukg— John Wellington Ennis (@johnennis) 1 марта 2018 г.