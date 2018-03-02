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В Голливуде установили статую Вайнштейна
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В Голливуде установили статую Вайнштейна 

RT на русском 3 часа назад
Фото: twitter
Незадолго до проведения 90-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде установили статую продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает Hollywood reporter.
Отмечается, что окрашенная в золотой цвет скульптура установлена на Ла Бреа-авеню. На ней Вайнштейн представлен сидящем в халате на софе со статуэткой «Оскара» в руках.
По словам автора, монумент символизирует собой те методы, которые используются в Голливуде могущественными продюсерами и режиссёрами, для отбора людей для работы в киноиндустрии.
В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, с актрисами, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.
RT на русском: последние новости
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