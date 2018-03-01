Бузова возмутила стриптизом в Доме культуры

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила перед своими поклонниками в Хабаровске . При этом на сцене она предстала в весьма пикантном виде.

Звезда оконфузилась на песне "Мало половин" в местном Доме культуры профсоюзов. Ее знаменитость посвятила местной хоккейной команде "Амур". Кстати, ранее Ольга предлагала сделать композицию официальным гимном клуба. Для исполнения номера Бузова надела фирменную футболку с длинными рукавами. Именно в таких игроки выходят на лед.

Дело в том, что это была единственная одежда певицы, которая еле-еле прикрывала ее черные трусики. При малейшем движении наряд певицы оголял ноги и нижнее белье.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Mar 1, 2018 at 5:37am PST

Возможно, кому-то из фанатов такой стриптиз и пришелся по душе, но ее подписчики в Instagram пришли в недоумение от таких "номеров".

"Оля, ну зачем голышом выступать?", "Парню в одно место бедному уткнуться пришлось", "А зачем петь в трусах?", "Похоже на разврат, но никак не на творчество", — так прокомментировали пользователи видео с концерта, которая сама Ольга выложила в свой микроблог.

Отметим, певица известна тем, что любит перенаряжаться во время концерта. Так, на последнем выступлении в Благовещенске Бузова переодевалась около десяти раз. И это при том, что шоу продолжалось чуть больше часа.

Ранее звезда заявила, что у нее целый год не было секса.

"Если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна", — пожаловалась она журналистам.