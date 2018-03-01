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Бузова возмутила стриптизом в Доме культуры
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Бузова возмутила стриптизом в Доме культуры 

Дни.ру 1 марта 2018
Фото: Дни.ру
Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила перед своими поклонниками в Хабаровске. При этом на сцене она предстала в весьма пикантном виде.
Звезда оконфузилась на песне "Мало половин" в местном Доме культуры профсоюзов. Ее знаменитость посвятила местной хоккейной команде "Амур". Кстати, ранее Ольга предлагала сделать композицию официальным гимном клуба. Для исполнения номера Бузова надела фирменную футболку с длинными рукавами. Именно в таких игроки выходят на лед.
Дело в том, что это была единственная одежда певицы, которая еле-еле прикрывала ее черные трусики. При малейшем движении наряд певицы оголял ноги и нижнее белье.
Возможно, кому-то из фанатов такой стриптиз и пришелся по душе, но ее подписчики в Instagram пришли в недоумение от таких "номеров".
"Оля, ну зачем голышом выступать?", "Парню в одно место бедному уткнуться пришлось", "А зачем петь в трусах?", "Похоже на разврат, но никак не на творчество", — так прокомментировали пользователи видео с концерта, которая сама Ольга выложила в свой микроблог.
Отметим, певица известна тем, что любит перенаряжаться во время концерта. Так, на последнем выступлении в Благовещенске Бузова переодевалась около десяти раз. И это при том, что шоу продолжалось чуть больше часа.
Ранее звезда заявила, что у нее целый год не было секса.
"Если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна", — пожаловалась она журналистам.
Предположительно, у Ольги есть несколько ухажеров. Одно время ее расположения пытался добиться участник "Дома-2" Роман Гриценко, но у него ничего не вышло.
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