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Брюнетка объяснила поцелуй в губы с мужем Пелагеи
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Жгучая брюнетка объяснила поцелуй в губы с мужем Пелагеи 

Дни.ру 1 марта 2018
Фото: Дни.ру
Предполагаемая любовница Ивана Телегина Карина Лебедева высказалась об их отношениях. Девушка считает, что слухи о ее связи с супругом певицы намеренно спровоцировали.
Поводом "записать" Карину в новую пассию хоккеиста стали их совместные фото, появившиеся в Сети. Эффектная брюнетка прокомментировала сплетни, чтобы развеять сомнения в верности Ивана Пелагее.
"Единственное, что могу сказать по всей этой ситуации, что в их семье все хорошо! В моей личной жизни так же!", — цитирует Лебедеву Dom2Life.ru.
Она объяснила, что они большой общей компанией друзей и родных поздравляли Телегина с победой его коллег, российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхенчхане.
По словам девушки, фото, на котором они с мужем артистки целуются в губы, "вырвано из контекста, общего видео некими людьми, которые совершенно нас не знают, для того, чтобы посплетничать".
"Время такое и мир такой, люди любят обсуждать чужую жизнь", — заключила Карина.
Напомним, скандал разгорелся из-за снимков женатого хоккеиста и брюнетки, которая встречала Ивана в аэропорту, а позже была замечена вместе с ним в кафе. На День рождения Телегин позвал всех родных и близких, весело отмечали не только 26-летие мужчины, но и золотую медаль нашей сборной по хоккею. При этом никто не видел на празднике Пелагею.
В СМИ девушку сразу назвали любовницей хоккеиста. "Меня не задевает ни один комментарий. Я все про себя знаю, так же, как и близкие мне люди! И просто знакомые", — заявила Лебедева. Как выяснилось, девушка и хоккеист — друзья детства, они учились в одной школе в Новокузнецке.
Как писали Dni.Ru, сама певица поспешила успокоить обеспокоенную общественность и заверила, что у нее с мужем все хорошо. Лучшим доказательством этому тезису стало то, что пара вместе пришла на церемонию вручения государственных наград призерам Олимпиады, которая прошла в Кремле. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Пелагея обнималась с Иваном Телегиным и всем своим видом показывала, что в семье царит любовь и согласие.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин женаты уже больше двух лет. Они воспитывают годовалую дочь Таисию.
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