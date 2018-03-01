Шепелева обвинили в нарушении прав ребенка

«Дмитрий не исполняет решения суда под разными надуманными предлогами: то нет времени, то уехали, то Платон заболел и так далее, — цитирует юристов «КП». — Очередное свидание в январе было снова сорвано. Дмитрий в свою очередь говорит: Платон и не хочет видеть бабушку и дедушку. Мы подозреваем, что Шепелев намеренно настраивает ребенка против близких».

В прошлом году суд обязал Шепелева обеспечить встречи родных Жанны с Платоном не менее раза в месяц. Однако, по словам юристов родителей покойной певицы, Дмитрий старательно нарушает судебные предписания.