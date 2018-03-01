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Шепелева обвинили в нарушении прав ребенка
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Шепелева обвиняют в нарушении прав ребенка 

Клео.Ру 4 часа назад
Разбирательство семьи Фриске с Дмитрием Шепелевым, похоже, продлится еще долго. Родные покойной Жанны Фриске снова обвиняют шоумена в препятствовании общению с маленьким Платоном. Адвокат Фриске даже заявил о нарушении прав ребенка.
В прошлом году суд обязал Шепелева обеспечить встречи родных Жанны с Платоном не менее раза в месяц. Однако, по словам юристов родителей покойной певицы, Дмитрий старательно нарушает судебные предписания.
«Дмитрий не исполняет решения суда под разными надуманными предлогами: то нет времени, то уехали, то Платон заболел и так далее, — цитирует юристов «КП». — Очередное свидание в январе было снова сорвано. Дмитрий в свою очередь говорит: Платон и не хочет видеть бабушку и дедушку. Мы подозреваем, что Шепелев намеренно настраивает ребенка против близких».
Владимир Фриске готов снова обратиться в суд.
«В последнюю встречу в прошлом году не захотел общаться с бабушкой, отвернулся от нее. Мы настаиваем на проведении независимой психологической экспертизы Платона. Возможно, такой настрой идет от Дмитрия, который может внушить ребенку что угодно. Это замкнутый круг: ребенок не будет помнить родных, если Шепелев продолжит препятствовать их встречам. В итоге получается, что мальчик искусственно лишен родственников. Это нарушает права ребенка!» — заявил адвокат.
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