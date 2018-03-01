Сестра обвинила Верку Сердючку в краже сына

Сестра обвинила Верку Сердючку в краже и сдаче сына на органы

Известный артист Андрей Данилко дал откровенное интервью. Он рассказал о том, что перестал общаться с сестрой после того, как она натравила на него правоохранительные органы и обвинила его в краже сына.

Актер Андрей Данилко, более известный под сценическим именем Верка Сердючка, признался в передаче "Бацман", что на протяжении нескольких лет не поддерживает связь со старшей сестрой Галиной. Этому послужила возмутительная история, которую и рассказал в интервью Данилко.

"В какой-то момент, притом, что у нас всегда были хорошие отношения, произошел какой-то заскок. У моего племянника Вани, чувствую, какая-то проблема со здоровьем. И поскольку Галя с людьми неуравновешенна, сразу начинается скандал, я его взял и положил в больницу на обследование. Но ей не сказал, в какой больнице, чтобы она не навредила Ване. Я на телефоне, там врачи. И вот я на студии, звонок, милиция приезжает за мной. Они меня узнали, говорят: "Андрей, нам поступило заявление от вашей сестры, вы украли ребенка, чтобы сдать его на органы", — цитирует Данилко "112 Украина".

Актер весьма участлив по отношению к друзьям и близким. К примеру, певица Евгения Власова , борющаяся с последствиями операции, сделанной из-за онкологического заболевания, недавно рассказала о том, как Андрей Данилко повеселил ее, когда она находилась в реанимации.