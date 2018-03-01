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Западные СМИ отреагировали на скандал с Рыбкой
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Западные СМИ отреагировали на «сумасшедший скандал» с Рыбкой 

Деловая газета «Взгляд» 1 марта 2018
Фото: Instagram
На Западе заинтересовались историей с «секс-инструктором» Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и рассказали об этом в контексте ее возможного влияния на дело о «вмешательстве» России в американские выборы.
BuzzFeed называет историю «абсолютно сумасшедшим российским скандалом», о котором читатели, вероятно, «никогда не слышали».
Рассказывая всю историю Рыбки, которая просит вытащить ее из тайской тюрьмы в обмен на информацию о связах Дональда Трампа и Пола Манафорта с Россией, портал в конце статьи заявляет, что если США намерены вмешаться, то им нужно это сделать как можно скорее, так как теперь Вашукевич находится в еще худших условиях, чем раньше. Такие условия якобы связаны с «возмездием за сотрудничество с Алексеем Навальным».
При этом утверждается, что независимо от того, насколько ей плохо сейчас, в России будет еще хуже.
Телеканал CNN, в свою очередь, утверждает, что связался с Рыбкой, однако она так и не представила никаких доказательств о наличии информации о вмешательстве России в выборы в США.
Напомним, 9 февраля против «секс-инструкторов» Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли), разместивших в соцсетях фотографии, на которых изображен российский олигарх Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, был подан иск, в ответ на который Настя Рыбка заявила, что может написать заявление о групповом изнасиловании. Позже, уже после ареста в Таиланде, Вашукевич сообщила, что готова предоставить иностранным спецслужбам любую информацию, если они помогут ей выйти из тайской тюрьмы.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с задержанием Лесли и Рыбки, которому «секс-инструкторы» пытаются придать политический подтекст, связывая с ним даже визит секретаря СБ России Патрушева в Таиланд.
Добавим, что в Таиланде заявили, что «секс-инструкторы» Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич (Алекс Лесли и Настя Рыбка) нанесли ущерб репутации Таиланда.
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