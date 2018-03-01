Западные СМИ отреагировали на скандал с Рыбкой

Западные СМИ отреагировали на «сумасшедший скандал» с Рыбкой

На Западе заинтересовались историей с «секс-инструктором» Анастасией Вашукевич , известной как Настя Рыбка, и рассказали об этом в контексте ее возможного влияния на дело о «вмешательстве» России в американские выборы.

BuzzFeed называет историю «абсолютно сумасшедшим российским скандалом», о котором читатели, вероятно, «никогда не слышали».

Рассказывая всю историю Рыбки, которая просит вытащить ее из тайской тюрьмы в обмен на информацию о связах Дональда Трампа Пола Манафорта с Россией, портал в конце статьи заявляет, что если США намерены вмешаться, то им нужно это сделать как можно скорее, так как теперь Вашукевич находится в еще худших условиях, чем раньше. Такие условия якобы связаны с «возмездием за сотрудничество с Алексеем Навальным ».

При этом утверждается, что независимо от того, насколько ей плохо сейчас, в России будет еще хуже.

Телеканал CNN , в свою очередь, утверждает, что связался с Рыбкой, однако она так и не представила никаких доказательств о наличии информации о вмешательстве России в выборы в США.

Напомним, 9 февраля против «секс-инструкторов» Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли), разместивших в соцсетях фотографии, на которых изображен российский олигарх Олег Дерипаска , а также аудиозаписи его разговоров, был подан иск, в ответ на который Настя Рыбка заявила, что может написать заявление о групповом изнасиловании. Позже, уже после ареста в Таиланде , Вашукевич сообщила, что готова предоставить иностранным спецслужбам любую информацию, если они помогут ей выйти из тайской тюрьмы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с задержанием Лесли и Рыбки, которому «секс-инструкторы» пытаются придать политический подтекст, связывая с ним даже визит секретаря СБ России Патрушева в Таиланд.

Добавим, что в Таиланде заявили, что «секс-инструкторы» Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич (Алекс Лесли и Настя Рыбка) нанесли ущерб репутации Таиланда.