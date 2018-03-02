«Сейчас начнется стрельба»: На Бузову пытались совершить покушение

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Концерт Ольги Бузовой в Хабаровске едва не сорвал поклонник с оружием 

letnews.ru 9 часов назад
Фото: instagram.com/buzova86
Концерт ведущей скандального телешоу «Дом-2», а ныне ещё и певицы Ольги Бузовой в Хабаровске едва не был сорван буйным поклонником.
Когда на сцене проходило выступление московской гостьи, в зал попытался прорваться мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он кричал, что у него в сумке оружие и сейчас начнется стрельба. Вовремя подоспевшая охрана скрутила хулигана и передала его в руки полиции.
В настоящее время подозреваемый в совершении противоправных действий задержан, по факту произошедшего начата доследственная проверка.
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