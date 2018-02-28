Составлен список критикующих РФ актеров

Составлен список критикующих страну российских актеров

Поводом для обращения послужило интервью актера Алексея Серебрякова , в котором он назвал русской национальной идеей силу, наглость и хамство.

Агентство РИА Новости составило список артистов, «зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах».

Так, Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Адмирал», «Мы из будущего» и «Грозовые ворота», уехал на Украину и вступил в ряды одного из украинских националистических батальонов, воюющих на Донбассе.

Актер Дмитрий Дюжев осенью 2017 года в интервью латвийскому телеканалу LTV пожаловался на недостаток уважения к себе российского зрителя.

Режиссер Константин Райкин регулярно критикует Министерство культуры и его главу Владимира Мединского. Так, в 2016 году он обвинил государство во вмешательстве в творчество, а в 2017 году назвал прокурорские проверки в театре «Сатирикон» местью Мединского.