«Все надоело»: Экс-жена Джигарханяна покидает РФ

"Таня собирается уехать в Америку. Говорит, здесь все надоело, хочу в США, поближе к сыну Степану. Артур Согомонян предложил выкупить долю Татьяны Сергеевны в пользу Армена Борисовича. А вторую долю хотят выкупить у приобретателя Расстегина. Он не выплатил всю сумму по договору купли-продажи, и адвокат Армена Борисовича подал в суд иск с требованием признать сделку недействительной", — цитирует приятеля артиста сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что квартира, где проживает Власова, поделена на две половины: в одной живет оставленная ради молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской экс-супруга актера, а другая продана. Но, по словам Акопяна, Джигарханян нашел выход.