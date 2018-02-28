Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской

Расследование Элины Мазур: бывшая представительница раскрыла тайного покровителя Цымбалюк-Романовской

Конфликт между Джигарханяном и его бывшей женой продолжается не первый месяц. Скандальную историю супругов муссируют во многих ток-шоу. В новом выпуске программы Андрея Малахова "Прямой эфир" вновь появилась Элина Мазур. В очередной серии этого нескончаемого сериала женщина рассказала, что в последние месяцы, после того, как прекратила общение с Виталиной, провела собственное расследование.

Мазур вновь обнародовала компромат на бывшую подопечную Цымбалюк-Романовской, а также раскрыла личность тайного покровителя экс-супругу Джигарханяна. По словам Элины, приехав в Москву бывшая жена Армена Борисовича устроилась домработницей к ректору Государственной еврейской академии им. Маймонида — Коган Вероники Рафаиловны, которая в последствии якобы сделала ей украинское гражданство. Ее же Мазур назвала "кукловодом" в этом запутанном деле.

"Как они могут пускать эту маразматичку на все каналы, она старается из всей этой ситуации найти выгоду для себя, чтобы добиться финансового благополучия. Не она ушла из этой истории, а ее выгнала Виталина. Цымбалюк-Романовскую привел работать к нам в академию наш известный пианист. К нам она пришла как Цымбалюк, никаких Романовских тогда еще не было. Я никогда не была причастна к ее гражданству, более того, я даже не знала, что оно у нее менялось", — парировала Коган. Впрочем, Вероника Рафаиловна разом опровергла все обвинения в свой адрес. В интервью редакторам "Прямого эфира" она рассказала, что действительно знакома с Виталиной, однако никакого отношения к ее гражданству не имеет.

"От этого брака Виталина кроме попадания в высший свет не получила ничего. Он ей не делал никаких подарков, думаю, даже на машину она заработала сама. Если бы хотел подарить автомобиль, то подарил бы много лет назад", — высказала свою точку зрения Коган. Вероника Рафаиловна также дала оценку браку Джигарханяна с молодой пианисткой.

"Я видела непросто любовь в этой паре, я видела, что они друг без друга не могут. Новость об их расставании стала для нас с Эдуардом Станиславовичем шоком", — вспомнила Денисова. Появилась в студии и молодая супруга Эдварда Радзинского и подруга уже распавшийся семьи Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской — Елена Денисова

Напомним, что развод Джигарханяна и его молодой жены состоялся через их официальных представителей. Больше полугода уже бывшие супруги ругаются друг другом через телеэфиры, однако пока так и не встретились лично, хотя, по данным СМИ, живут чуть ли не в одном подъезде.