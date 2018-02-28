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Жена Караченцова отреагировала на сообщения о сборе денег
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Жена Караченцова отреагировала на сообщения о сборе средств на лечение 

Газета.Ru 3 часа назад
Жена Николая Караченцова Людмила Поргина отреагировала на сообщения о сборе средств на лечение актера, передает РИА "Новости".
"Сейчас мы ждем из Израиля сообщение о том, когда мы сможем приехать и пройти курс лечения гамма-лучами. И сколько это будет стоить. И я где-то упомянула об этом и сказала, что будем собирать деньги", — заявила Поргина.
По ее словам, она имела в виду только их семью, тогда как СМИ сразу написали, что Поргина обратилась с такой просьбой к людям.
Как отметила супруга артиста, ее неправильно поняли.
"Мы надеемся к весне со всем этим справиться и уже жить спокойно. Коля чувствует себя хорошо, настроение у него боевое. И он говорит, что собирается жить долго и еще погулять на свадьбе своих внуков", — добавила Поргина.
В ноябре 2017 года сообщалось, что Караченцов начал курс лечения от рака.
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