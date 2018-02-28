Жена Караченцова отреагировала на сообщения о сборе денег

Жена Караченцова отреагировала на сообщения о сборе средств на лечение

"Сейчас мы ждем из Израиля сообщение о том, когда мы сможем приехать и пройти курс лечения гамма-лучами. И сколько это будет стоить. И я где-то упомянула об этом и сказала, что будем собирать деньги", — заявила Поргина. Жена Николая Караченцова Людмила Поргина отреагировала на сообщения о сборе средств на лечение актера, передает РИА "Новости"

По ее словам, она имела в виду только их семью, тогда как СМИ сразу написали, что Поргина обратилась с такой просьбой к людям.

"Мы надеемся к весне со всем этим справиться и уже жить спокойно. Коля чувствует себя хорошо, настроение у него боевое. И он говорит, что собирается жить долго и еще погулять на свадьбе своих внуков", — добавила Поргина. Как отметила супруга артиста, ее неправильно поняли.

В ноябре 2017 года сообщалось, что Караченцов начал курс лечения от рака.