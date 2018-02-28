Розенбаума выгнали из зала за непристойную песню

Dni.Ru побывал на съемках и узнал от главного героя много интересного. Александр Розенбаум стал гостем очередного "Квартирника у Маргулиса". В эфир НТВ эта программа выйдет в одну из суббот весны. Корреспондентпобывал на съемках и узнал от главного героя много интересного.

Александр Розенбаум — один из самых порядочных и умных артистов на нашей сцене. Вокруг его имени нет скандалов, он не пиарится за счет личной жизни, не ходит по ток-шоу и тусовкам. Зато ездит с бесплатными концертами по военным частям и тюрьмам.

"Там живут люди и им тоже нужно искусство, музыка, — признался музыкант. — Я только прошу, чтобы в зале не было сидящих по конкретным статьям, не могу петь для всяких маньячил".

На профессиональной сцене он работает с 1983 года. "За эти годы у меня не раз возникали проблемы из-за текстов песен, — рассказал автор-исполнитель. — Например, в одном городе администратор со словами "Белогвардейщина мне тут не нужна!" просто вышвырнул меня из зала из-за непристойной на ее взгляд казачьей песни, где я пел про шашки. В другом городе в концерте просили не петь "Стрелять так стрелять" — мол, как бы чего вышло".

Были у артиста и проблемы с органами госбезопасности . "Впервые КГБ заинтересовалось мною, когда я учился на 2-м курсе в Первом медицинском институте в Ленинграде, — рассказал Александр Яковлевич. — На студенческом концерте я исполнил песню, которая и сегодня есть в моем репертуаре. На следующий день вызвали в ректорат, где меня уже ждал куратор из "органов". Оказалось, на меня поступило аж три депеши в разные инстанции. Директор ДК "Красный выборжец", где я пел накануне, накатал следующее: "На сцену выскочил лохматый парень и стал кричать: "Мне не нужна Москва". А я там всего лишь пел песню со словами:

Мне не нужна Москва, Мне не нужна Одесса, Видеть бы мне дома В белых ночей завесе".

Рассказал артист и своей самой известной песне "Вальс-бостон": "Тридцать лет я ее пою, надоело страшно! Говорю устроителям концертов, что у меня тысячи других песен, а они все эту просят и ведь бьют аргументом, с которым не поспоришь — "народ любит".

"Помню, я снимал квартиру возле Кремля, поднимаюсь после концерта на четвертый этаж пешком — лифт не работал. Вдруг слышу на площадке ниже диалог:

— Вон Розенбаум при параде пошел, наверное, с работы.

— Да, хорошая же у него работа — 30 лет петь одну песню!" — пошутил певец во время "Квартирника у Маргулиса".