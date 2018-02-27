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Стали известны обстоятельства смерти Татьяны Карповой
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Стали известны обстоятельства смерти Татьяны Карповой 

Рамблер 4 часа назад
Фото: "Следствие ведут Знатоки. Дело №11. Любой ценой"
В Москве на 103-м году жизни скончалась актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова.
Татьяна Карпова — старейшая московская актриса, выходила на сцену до 95 лет. Как она потом признавалась, выходила бы и дальше, если бы не перелом ноги и последовавшая за ним неудачная операция.
>> Умерла народная артистка СССР Татьяна Карпова
Как пишет "Московский комсомолец", до недавнего времени Татьяна Карпова со всем справлялась сама: полностью себя обслуживала, передвигалась на коляске, готовила, собиралась на лето переезжать на дачу.
Около полугода назад из-за проблем с сосудами актриса слегла. Врачи разводили руками и говорили: «Возраст!». Последнее время с Татьяной Карповой постоянно находилась сиделка.
Народная артистка СССР умерла во сне, сиделка подходила к ней ночью и думала, что она спит.
Татьяна Карпова родилась 17 января 1916 года в Харькове. В 1939 году была принята в труппу театра Революции (ныне — Московский академический театр имени В. Маяковского) и прослужила в нем до 2011 года. Была задействована более чем в 50 постановках театра, в частности, в спектаклях "Питомцы славы", "Простые сердца", "Гамлет", "Медея", "Собака на сене", "Молодая гвардия", "Мамаша Кураж и ее дети", "Чайка", "Кошка на раскаленной крыше", "Уроки музыки" и др. В 1990 году Карповой было присвоено звание народной артистки СССР.
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