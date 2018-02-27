Жена Караченцова: «Коля операцию не выдержит»

«Сразу после шестой «химии» мы должны определяться с поездкой в Израиль. Российские медики сказали: мы уменьшили опухоль, а чтобы её окончательно победить, нужно рак «убить», выжечь гамма-лучами. Лучше всего эту процедуру проводят именно в Израиле», — рассказала Поргина.

Людмила Поргина отметила, что хирургическое вмешательство изначально не планировалось.

«Пойти на это не можем — большущий риск. Сопряженный даже с уходом из жизни. Коля операцию не выдержит, для него это очень сложно. Надо-то будет удалять половину лёгкого. Это очень опасного для него — легкие у Караченцова плохие уже много лет», — поделилась она.

По словам Поргиной, во время сеансов «химии» Караченцов немного похудел, поэтому его перевели на новое протеиновое питание, чтобы он прибавил в весе.

В ближайших планах актера — несколько светских мероприятий.