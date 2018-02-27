Жена Караченцова: «Коля операцию не выдержит» 

Актеру Николаю Караченцову предстоит шестой курс химиотерапии. Об этом рассказала супруга артиста Людмила Поргина в интервью «Аргументам и Фактам».
«Сразу после шестой «химии» мы должны определяться с поездкой в Израиль. Российские медики сказали: мы уменьшили опухоль, а чтобы её окончательно победить, нужно рак «убить», выжечь гамма-лучами. Лучше всего эту процедуру проводят именно в Израиле», — рассказала Поргина.
Людмила Поргина отметила, что хирургическое вмешательство изначально не планировалось.
«Пойти на это не можем — большущий риск. Сопряженный даже с уходом из жизни. Коля операцию не выдержит, для него это очень сложно. Надо-то будет удалять половину лёгкого. Это очень опасного для него — легкие у Караченцова плохие уже много лет», — поделилась она.
По словам Поргиной, во время сеансов «химии» Караченцов немного похудел, поэтому его перевели на новое протеиновое питание, чтобы он прибавил в весе.
В ближайших планах актера — несколько светских мероприятий.
«В театр идем на днях к Калягину, потом посмотрим «Визит старый дамы», потом отправимся на вручение премии «Фигаро» в Санкт-Петербурге, там пойдем в БДТ, в Мариинку. В общем, у Коли дух лучше, чем у нас у всех!», — рассказала супруга артиста.