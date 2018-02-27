Малахова заподозрили в провокации против Якубовича

В статье ведущей программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал шоу бестолковым, а участие в нем — диагнозом.

«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз!», — приводит издание слова Якубовича.

В пресс-службе Первого канала заявили, что слова телеведущего были неправильно истолкованы.

Как пишет издание Ura.ru , телевизионное сообщество разделилось на два лагеря. Часть работников ТВ считает, что Андрей Малахов до сих пор не может смириться с увольнением с Первого канала и таким образом решил отомстить своей альма-матер.

Другая же часть источников издания считает, что месть — не в характере Малахова, и он не стал бы оглядываться назад и рефлексировать.

«Так не принято делать в телесреде. Люди, которые опускаются до таких мерзостей, просто не выживают на ТВ», — прокомментировал ситуацию Ura.ru телекритик и обозреватель «Литературной газеты» Александр Контрашов.