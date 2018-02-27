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Малахова заподозрили в провокации против Якубовича
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Малахова заподозрили в провокации против Якубовича 

Рамблер 6 часов назад
Андрея Малахова заподозрили в мести Первому каналу. Поводом для этого послужила заметка в журнале «СтарХит», главным редактором которого является Малахов.
В статье ведущей программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал шоу бестолковым, а участие в нем — диагнозом.
«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз!», — приводит издание слова Якубовича.
>> Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем
В пресс-службе Первого канала заявили, что слова телеведущего были неправильно истолкованы.
Как пишет издание Ura.ru, телевизионное сообщество разделилось на два лагеря. Часть работников ТВ считает, что Андрей Малахов до сих пор не может смириться с увольнением с Первого канала и таким образом решил отомстить своей альма-матер.
Другая же часть источников издания считает, что месть — не в характере Малахова, и он не стал бы оглядываться назад и рефлексировать.
«Так не принято делать в телесреде. Люди, которые опускаются до таких мерзостей, просто не выживают на ТВ», — прокомментировал ситуацию Ura.ru телекритик и обозреватель «Литературной газеты» Александр Контрашов.
Ранее в комментарии агентству РИА «Новости» Леонид Якубович выразил сожаление, что СМИ в погоне за сенсациями перестали проверять информацию.
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