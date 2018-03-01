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Врачи рассказали о состоянии Гаркалина
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Врачи заявили о тяжелом состоянии Гаркалина 

Рамблер 2 часа назад
Состояние попавшего в больницу актера Валерия Гаркалина в четверг, 1 марта, остается тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.
Врачи отметили, что речь идет об экстренной госпитализации. Вечером у 63-летнего актера была температура 37 градусов, утром — 36,8.
Накануне, 28 февраля, стало известно, что Гаркалина госпитализировали с воспалением легких. «Комсомольская правда» писала, что он находится в экстренной реанимации с 16 февраля.
Гаркалин почувствовал себя плохо перед гастролями спектакля «Страсть Аполлона», где у него главная роль.
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