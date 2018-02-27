Рыбка обратилась с открытым письмом

Скандально известная Настя Рыбка обратилась за помощью к бизнесмену Сергею Полонскому

«Алекса надо вытаскивать! Ну и я, как вы понимаете, в долгу не останусь!» — написала она. В своем канале в мессенджере Telegram Рыбка призвала Полонского помочь ее «секс-тренеру» Алексу Лесли, который в данный момент находится в тюрьме тайского города Паттайя по обвинению в сутенерстве. Девушка попросила предпринимателя «помочь с адвокатами», так как у самого Полонского ранее был подобный «неприятный опыт».

Также Рыбка заявила, что местную полицию, которая предъявила ей и Лесли обвинения в проституции и сутенерстве, «купили» люди бизнесмена Олега Дерипаски . Обвинения в свой адрес девушка назвала «абсурдными», а также уточнила, что саму ее тайские правоохранители отпустили под подписку о невыезде, а Лесли дожидается в тюрьме суда, который определит ему меру пресечения.

Накануне тайские СМИ сообщили о задержании в Паттайе десяти «секс-экспертов» из России, которые якобы проводили «курс по занятиям любовью» в одном из местных отелей. В их числе оказались Рыбка и Лесли.

Ранее Анастасия Вашукевич , более известная под псевдонимом Настя Рыбка, стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.

Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.

Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов ) известен как «секс-тренер» Рыбки.