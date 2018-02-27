Якубович объяснил свои слова о «шизофрении»

"Что касается вчерашней шумихи… В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо. Наверное, не стоит обращать на это внимания. Единственно, жалко, что такие "утки" перепечатывают солидные издания. Теряется доверие к печатному слову. В погоне за сенсациями перестали проверять информацию", — сказал РИА Новости Якубович.

Ранее интернет-пользователей возмутили слова Якубовича в студии программы "Сегодня вечером" о гостях телешоу: как сообщили некоторые СМИ, телеведущий якобы назвал их "шизофрениками". В передаче, вышедшей в эфир 24 февраля, Якубович в шутливой форме сообщил, что когда знакомится с игроками, говорит им, что всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывать слово в XXI веке — это "диагноз" и "шизофрения", и советует им воспринимать участие в программе не как игру, а как возможность передать привет своим близким.