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Якубович объяснил свои слова о «шизофрении»
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Якубович объяснил свои слова о «шизофрении» на «Поле чудес» 

РИА Новости 5 часов назад
Телеведущий Леонид Якубович заявил, что шумиху вокруг его упоминания о шизофрении в программе "Сегодня вечером" подняли недобросовестные СМИ, даже не ознакомившись с первоисточником.
Ранее интернет-пользователей возмутили слова Якубовича в студии программы "Сегодня вечером" о гостях телешоу: как сообщили некоторые СМИ, телеведущий якобы назвал их "шизофрениками". В передаче, вышедшей в эфир 24 февраля, Якубович в шутливой форме сообщил, что когда знакомится с игроками, говорит им, что всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывать слово в XXI веке — это "диагноз" и "шизофрения", и советует им воспринимать участие в программе не как игру, а как возможность передать привет своим близким.
"Что касается вчерашней шумихи… В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо. Наверное, не стоит обращать на это внимания. Единственно, жалко, что такие "утки" перепечатывают солидные издания. Теряется доверие к печатному слову. В погоне за сенсациями перестали проверять информацию", — сказал РИА Новости Якубович.
По его словам, лишь к вечеру "слава богу, кто-то догадался посмотреть видео, как оно было на самом деле".
"Я рад, что хотя бы в этой ситуации разобрались и поняли, что имелось в виду. Хотя завтра ведь найдется новый повод, тут я не обольщаюсь. Но я рад, что на "Поле чудес", что бы кто ни писал, приходят хорошие добрые люди. Программа как была народной, так ей и остается", — добавил Якубович.
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