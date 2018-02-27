План Джигарханяна наказать бывшую жену провалился

Адвокат Цымбалюк-Романовской идет в наступление. Победа уже близка. Враг будет повержен.
Когда Армен Джигарханян на всю страну кричал про молодую красавицу-жену Виталину Цымбалюк-Романовскую "Воровка! Посадить воровку!", когда заявлял, что она его обобрала, то, конечно, не думал, чем ему это аукнется. Молодая киевская пианистка не опускается до публичных оскорблений некогда любимого человека. Но и дальше сносить постоянные обиды не намерена. И пусть сегодня она находится под подпиской о невыезде, делу это не мешает.
Виталина обратилась к хорошему адвокату Ларисе Широковой с просьбой помочь восстановить доброе имя и доказать, что в браке с легендарным артистом она ничего не крала. Например, три квартиры, общей стоимостью в 100 миллионов рублей, она купила до брака, оформив все на свое имя, поэтому совместно нажитым имуществом они считаться не могут.
Да и десятков миллионов рублей со счетов Армена Джигарханяна она, как говорит, не снимала. И даже готова это доказать в суде. А бывшего мужа привлечь за клевету и оскорбления. Именно поэтому сегодня чуть ли не каждый день она проводит в следственных органах.
"Не теряя времени, не обращая внимания на "побочные эффекты", мы продолжаем отстаивать и доказывать свою позицию. Мне повезло, мой доверитель не нуждается в "переписывании ее истории, в фальсификации доказательств и событий", мы просто говорим фактами, а с ними, как известно не поспоришь. В моей адвокатуре, как в шахматах, турнир ведётся в полной тишине. Кто знает, тот поймет. А мы продолжим партию", — сообщила Виталина Цымбалюк-Романовская на своей странице в социальной сети.
Ее многочисленные поклонники, обожатели и подражатели уверены, что коварный план Джигарханяна наказать Виталину провалился. Да, молодая украинская пианистка заметно обогатилась за годы жизни в Москве, стала светской персоной, желаемым гостем на ток-шоу и премьерах. Но сделала она вовсе не за счет Джигарханяна, а благодаря своей смекалке, оборотистости и решительности.