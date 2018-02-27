Ещё
План Джигарханяна наказать бывшую жену провалился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку
Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку

Коварный план Джигарханяна наказать обогатившуюся жену провалился 

Дни.ру 6 часов назад
Адвокат Цымбалюк-Романовской идет в наступление. Победа уже близка. Враг будет повержен.
>> Долго плакал: Джигарханяну подложили свинью
Когда Армен Джигарханян на всю страну кричал про молодую красавицу-жену Виталину Цымбалюк-Романовскую "Воровка! Посадить воровку!", когда заявлял, что она его обобрала, то, конечно, не думал, чем ему это аукнется. Молодая киевская пианистка не опускается до публичных оскорблений некогда любимого человека. Но и дальше сносить постоянные обиды не намерена. И пусть сегодня она находится под подпиской о невыезде, делу это не мешает.
Виталина обратилась к хорошему адвокату Ларисе Широковой с просьбой помочь восстановить доброе имя и доказать, что в браке с легендарным артистом она ничего не крала. Например, три квартиры, общей стоимостью в 100 миллионов рублей, она купила до брака, оформив все на свое имя, поэтому совместно нажитым имуществом они считаться не могут.
Да и десятков миллионов рублей со счетов Армена Джигарханяна она, как говорит, не снимала. И даже готова это доказать в суде. А бывшего мужа привлечь за клевету и оскорбления. Именно поэтому сегодня чуть ли не каждый день она проводит в следственных органах.
"Не теряя времени, не обращая внимания на "побочные эффекты", мы продолжаем отстаивать и доказывать свою позицию. Мне повезло, мой доверитель не нуждается в "переписывании ее истории, в фальсификации доказательств и событий", мы просто говорим фактами, а с ними, как известно не поспоришь. В моей адвокатуре, как в шахматах, турнир ведётся в полной тишине. Кто знает, тот поймет. А мы продолжим партию", — сообщила Виталина Цымбалюк-Романовская на своей странице в социальной сети.
Ее многочисленные поклонники, обожатели и подражатели уверены, что коварный план Джигарханяна наказать Виталину провалился. Да, молодая украинская пианистка заметно обогатилась за годы жизни в Москве, стала светской персоной, желаемым гостем на ток-шоу и премьерах. Но сделала она вовсе не за счет Джигарханяна, а благодаря своей смекалке, оборотистости и решительности.
Дни.ру: последние новости
Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе Зверев сообщил о замужестве 70-летней Ротару 63-летнего ловеласа Серова сделали всероссийским посмешищем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанный польский журналист попросил о помощи153
В ДНР прошли массовые аресты143
У Мацейчука нашли благодарности от украинских карателей113
На претендента на воровской «трон» РФ открыта охота56
Путин расширил полномочия ФСО427
Видео
00:46
Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку
Шоу-бизнес
03:12
Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем
Шоу-бизнес
00:42
Крым частично обесточен
Происшествия
04:17
Малахова заподозрили в провокации против Якубовича
Шоу-бизнес
01:33
В столкновениях у Рады пострадали 14 полицейских
Украина Происшествия
00:41
«Осознавал, что в автобусе гражданские, но приказал стрелять»
Происшествия Статьи
03:12
СК показал видео драки в больнице Ельца
Происшествия
00:40
Украина подготовила «жесткий» ответ России
Украина В мире
01:21
«Я вам помогу». Соловьев объяснил украинцу путь РФ
Общество Украина
00:23
Свекр слишком горячо поцеловал невесту сына
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение