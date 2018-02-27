План Джигарханяна наказать бывшую жену провалился

Коварный план Джигарханяна наказать обогатившуюся жену провалился

Адвокат Цымбалюк-Романовской идет в наступление. Победа уже близка. Враг будет повержен.

Когда Армен Джигарханян на всю страну кричал про молодую красавицу-жену Виталину Цымбалюк-Романовскую "Воровка! Посадить воровку!", когда заявлял, что она его обобрала, то, конечно, не думал, чем ему это аукнется. Молодая киевская пианистка не опускается до публичных оскорблений некогда любимого человека. Но и дальше сносить постоянные обиды не намерена. И пусть сегодня она находится под подпиской о невыезде, делу это не мешает.

Виталина обратилась к хорошему адвокату Ларисе Широковой с просьбой помочь восстановить доброе имя и доказать, что в браке с легендарным артистом она ничего не крала. Например, три квартиры, общей стоимостью в 100 миллионов рублей, она купила до брака, оформив все на свое имя, поэтому совместно нажитым имуществом они считаться не могут.

"Не теряя времени, не обращая внимания на "побочные эффекты", мы продолжаем отстаивать и доказывать свою позицию. Мне повезло, мой доверитель не нуждается в "переписывании ее истории, в фальсификации доказательств и событий", мы просто говорим фактами, а с ними, как известно не поспоришь. В моей адвокатуре, как в шахматах, турнир ведётся в полной тишине. Кто знает, тот поймет. А мы продолжим партию", — сообщила Виталина Цымбалюк-Романовская на своей странице в социальной сети. Да и десятков миллионов рублей со счетов Армена Джигарханяна она, как говорит, не снимала. И даже готова это доказать в суде. А бывшего мужа привлечь за клевету и оскорбления. Именно поэтому сегодня чуть ли не каждый день она проводит в следственных органах.

Ее многочисленные поклонники, обожатели и подражатели уверены, что коварный план Джигарханяна наказать Виталину провалился. Да, молодая украинская пианистка заметно обогатилась за годы жизни в Москве, стала светской персоной, желаемым гостем на ток-шоу и премьерах. Но сделала она вовсе не за счет Джигарханяна, а благодаря своей смекалке, оборотистости и решительности.