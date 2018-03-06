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США отреагировали на «компромат» Насти Рыбки
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Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о выборах в США 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: Instagram
Госдеп не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, так как она не является американской гражданкой, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Она отметила, что слова Рыбки о выборах в США — "очень странная история".
"Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка", — сказала Науэрт. Она отказалась комментировать утверждения Рыбки, что ей известна некая информация о "российском вмешательстве" в выборы в США. "Это звучит как очень странная история", — заявила Науэрт.
Ранее полиция таиландской Паттайи арестовала за проведение нелегального "секс-тренинга" десять человек, среди которых была Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), восемь россиян, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также один гражданин Латвии. Им грозит депортация на родину. Англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот" сообщала, что через адвоката-иностранца задержанные передали письмо, адресованное посольству США в Бангкоке, в котором все 10 человек просят защиты у США. Телеканал RT уточнял, что речь идет о предоставлении политического убежища.
Вашукевич также заявила, что готова предоставить американской прессе информацию о якобы связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы Таиланда. В понедельник в американском посольстве в Минске, комментируя информацию об обращении Вашукевич в США за убежищем, сообщили, что просящий политического убежища в США должен находиться на территории этой страны, а за пределами США можно обратиться только за статусом беженца.
Ранее также сообщалось, что иск против Вашукевич и Кириллова подал бизнесмен Олег Дерипаска из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.
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