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Рыбка в отчаянии затеяла опасную игру
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Рыбка в отчаянии затеяла очень опасную игру 

Ридус 27 февраля 2018
Фото: © Gemunu Amarasinghe/AP/TASS
Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, в интервью газете The New York Times утверждает, что у нее есть доказательства российского вмешательства в американские выборы.
«Если Америка обеспечит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию», — заявила уроженка Бобруйска.
По словам Рыбки, у нее имеется около 18 часов записей, сделанных, по всей видимости, на яхте Олега Дерипаски. Речь там идет, в том числе, об избирательной кампании в США — Вашукевич говорит, что у Дерипаски был план, связанный с американскими выборами.
Рыбку, ее секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще 8 человек задержали в конце февраля в Патайе по обвинению в незаконной трудовой деятельности, порочащей имидж Таиланда. Организованные ими секс-тренинги проводились без разрешения на работу.
Задержанным грозит тюремное заключение сроком до двух лет или штраф с последующей депортацией в страну гражданства.
Рыбка и Лесли через адвоката передали письмо в посольство США в Бангкоке, попросив политического убежища. Однако американцы ответили отказом.
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