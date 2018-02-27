Рыбка в отчаянии затеяла опасную игру

Рыбка в отчаянии затеяла очень опасную игру

По словам Рыбки, у нее имеется около 18 часов записей, сделанных, по всей видимости, на яхте Олега Дерипаски . Речь там идет, в том числе, об избирательной кампании в США — Вашукевич говорит, что у Дерипаски был план, связанный с американскими выборами.

Рыбку, ее секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще 8 человек задержали в конце февраля в Патайе по обвинению в незаконной трудовой деятельности, порочащей имидж Таиланда. Организованные ими секс-тренинги проводились без разрешения на работу.

Задержанным грозит тюремное заключение сроком до двух лет или штраф с последующей депортацией в страну гражданства.

Рыбка и Лесли через адвоката передали письмо в посольство США в Бангкоке, попросив политического убежища. Однако американцы ответили отказом.