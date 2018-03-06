Рыбка пообещала США компромат

Рыбка встретилась с американскими журналистами

Блогер Настя Рыбка, известная по скандалу с Олегом Дерипаской , рассказала американским журналистам, что нее есть аудиофайлы, доказывающие российское «вмешательство» в выборы президента США в 2016 году. При этом, она пообещала их предоставить только после получения убежища в США из-за опасений за свою жизнь. Сейчас Рыбка находится в Таиланде под арестом по обвинению в организации нелегального секс-тренинга.

Задержанная в Таиланде за организацию секс-тренингов россиянка Настя Рыбка ( Анастасия Вашукевич ) в беседе с The New York Times заявила, что в ее распоряжении находятся доказательства российского «вмешательства» в американские выборы президента в 2016 году, и к этому якобы причастен основатель и владелец российской компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, передает RT.

«Если в США мне предоставят защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти странные вещи», — рассказала она. В ходе беседы с представителем издания Вашукевич заявила, что готова передать американской стороне аудиофайлы в обмен на политическое убежище.

Вашукевич добавила, что у нее есть от 16 до 18 часов записей, в числе которых — разговоры о президентской избирательной кампании в США. По ее словам, у Олега Дерипаски был план, связанный с выборами, передает РИА «Новости»

Некоторые из этих разговоров велись с тремя людьми, которые говорили на английском и, по ее мнению, являются американцами. Она добавила, что пока не может рассказать всего, что видела и слышала.

«В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация, и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — говорилось в их письме. Неделей ранее Рыбка, на данный момент находящаяся под арестом в Таиланде, и ее «наставник» Александр Кириллов (Алекс Лесли) направили в консульство США запрос на получение политического убежища.

Задержание россиян в Таиланде произошло 25 февраля. В воскресенье полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи. В результате операции были задержаны более 40 туристов из России, принимавших участие в нелегальном секс-тренинге, стоимость участия в котором составляла около 20 тыс. батов (примерно $625). По итогам курсов участники должны были получить сертификат, подтверждающий их умения в сексе.

«Начальник городского отдела полиции, от которого зависело решение о полицейском залоге, отказал им. Теперь вопрос о залоге может решить только суд, и при этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных судом лиц, в отношении которых проводится следствие», — рассказали в полиции Паттайи. Об инциденте стало известно широкой общественности после публикации таиландским телеканалом Nation видеозаписи, на которой запечатлены моменты задержания российских участников и организаторов секс-тренингов. Задержанные пытались выйти из тюрьмы под залог, однако полицейские Таиланда отказали им в такой возможности, передает НСН.

Ранее Рыбка стала фигурантом скандала с участием Дерипаски. Бизнесмен подал против нее иск в суд за то, что она опубликовала в соцсетях его фотографии и записи разговоров. Официальный представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. По его словам, «не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги Насти Рыбки».

Изначально заседание должно было состояться 1 марта в Усть-Лабинском районном суде, по решению которого ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных материалов расследование ФБК, раскрывающее связь между Рыбкой, Дерипаской и заместителем председателя правительства РФ Сергеем Приходько . Однако заседание было перенесено на 27 марта, передает ФАН.

В мае 2017 года NYT сообщало, что Дерипаска предлагал дать показания в комитетах конгресса США по поводу «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года, если ему предоставят иммунитет. По словам конгрессменов, бизнесмен был готов сотрудничать с комитетами палаты представителей и сената, если ему гарантируют полный иммунитет от судебного преследования.

Тем не менее, в Конгрессе от предложения Дерипаски отказались. Как отмечалось в издании, такое решение было принято из-за опасений, что иммунитет от преследования затруднит работу федеральных следователей по делу о «российском вмешательстве».