Секс-тренинги Лесли связали с наукой

Бизнес-партнер Лесли: секс-тренинги — это «способ заработать денег, чтобы развивать науку»

Алекс Лесли и Настя Рыбка, задержанные накануне в Таиланде, пытаются выйти под залог. «Вопрос пока рассматривается», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Паттайи.

Алекс Лесли — математик, бизнесмен и соблазнитель или новый граф Калиостро? Что известно о Лесли как об ученом? Насколько он успешен в бизнесе и не является ли все это одной большой мистификацией? Редакции Business FM удалось связаться с научным руководителем скандально известного секс-тренера и с его бизнес-партнером в компании-резиденте «Сколково».

Мехмат МГУ — это правда. Алекс Лесли, точнее Александр Кириллов , действительно заканчивал этот факультет. Однако научный руководитель будущего секс-гуру, как сам себя теперь называет Лесли, не смог вспомнить ничего выдающегося об этом студенте. Вот что Business FM заявил доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теории упругости МГУ Дмитрий Георгиевский

— Я помню, что был такой. Визуально, его в лицо немножко помню, но ничего о нем я сейчас не могу.

— Ни хорошего, ни плохого, да?

— Ни хорошего, ни плохого. Не помню ничего. Ничем себя не оставил, с точки зрения научной работы и обучения в МГУ.

Преподаватель не исключил, что Кириллов мог раскрыться как талантливый ученый уже после института. И если верить бизнес-партнеру Лесли по Центру интеллектуальных систем прогнозирования, Кириллов не просто хороший математик, но и инвестор, меценат и чуть ли не Робин Гуд для науки.

Патенты в США, Китае и России, более десяти публикаций в англоязычных научных изданиях, выступления с докладами на международных конгрессах в Гонконге, Венеции, Детройте, Милане и других городах — все, что о Кириллове написано на сайте «Сколково», его бизнес-партнер Александр Ходос подтвердил.

Некоторые свои научные работы Лесли писал в соавторстве с Ходосом. И компанию, получившую резидентство в «Сколково», они открывали вместе. Центр интеллектуальных систем прогнозирования получил прописку в кластере космических технологий, однако его разработки применимы в разных отраслях, в том числе и в медицине, о чем ранее говорил сам Лесли. Вот что об этом проекте Business FM рассказал его бизнес-партнер:

Александр Ходос бизнес-партнер Алекса Лесли:

«Компания занимается математическим прогнозом. Мы разработали методику и технологию, которая позволяет нам выделять предикторы из той информации, которую можно собрать о технических устройствах, биологических систем. И на основе анализа этих предикторов мы можем предсказать состояние системы в будущем. То есть мы можем предсказать, когда будет и будет ли происходить разрушение каких-то механических систем, подшипников, генераторов. Точно также мы занимаемся предсказыванием и составлением прогноза для биологических систем, в частности, вот для кардиологии. Мы можем, проанализировав определенную информацию, сделать прогноз состояния, например, сердца человека».

«Весь наш проект — это чистая математика. Он хороший математик. Он так же, как и остальные члены команды принимает участие именно в разработке методического аппарата. Я не собираюсь оправдывать Александра Сергеевича, но, к сожалению, у него такой способ заработать денег для того, чтобы развивать науку, для того, чтобы что-то сделать в нашей стране. Знаете, можно было бы уже давно, наверное, ему плюнуть на это дело и где-нибудь в другой стране все это делать. Он делает до сих пор в России. Но, видимо, России не очень это надо». Сам Ходос также владеет группой компаний «Демиург», позиционирующей себя как крупнейший в России производитель рекламного оборудования. Кроме того, Ходос руководит Центром полимеров, клиентами которого, как указано на сайте, являются множество крупных компаний от «Самсунга» до Сбербанка и даже госструктуры в лице ЦИК МЧС . Кириллов же зарабатывает деньги на науку другими способами, говорит его партнер:

Много ли можно заработать для науки на секс-тренингах? Согласно прайс-листу на сайте Алекса Лесли, онлайн-уроки стоят от 2 тысяч рублей с человека, цены на входной билет на очное мероприятие начинаются с 17 тысяч рублей. И на этом рынке у Лесли очень большая доля, говорит основатель «Пикап.ру» Михаил Ширин:

— Он публикует фотографии со своих семинаров, там по несколько сотен человек. Как вы думаете, может ли он действительно собирать такое количество людей или все-таки это некая массовка, которая нагоняется для того, чтобы создать эффект?

— Может, да. В последнее время он перешел с частых мероприятий на редкие, потому что затрат меньше, а работать нужно реже. Так удобней. И фоточки тоже красивые получаются.

— Сколько он может на этих мероприятиях зарабатывать?

— Полтора-два миллиона с одного мероприятия.

— Это если сколько там человек?

— От 50 до 100 человек.

А есть еще книги, Лесли издал уже восемь, и индивидуальные занятия. Однако банковских счетов Кириллова никто не видел. Оценивать его научные труды никто из экспертов, опрошенных Business FM, не взялся, компания-резидент «Сколково» не зарабатывает ничего и поэтому скоро лишится статуса участника проекта.

Но о Лесли говорят и пишут: и как об ученом, и как об успешном бизнесмене и как о секс-гуру. Пиарщик он, безусловно, талантливый, но, как и графу Калиостро, ему уже приходится бежать оттуда, где успех его оказался сомнительным.

В августе 2016-го против Алекса Лесли в Белоруссии было возбуждено уголовное дело. Одна из его учениц обвинила наставника в домогательствах и в жестоком обращении. Другая его воспитанница попала на известную яхту, где, очевидно, и не подозревали, что попали на креатив.

Скрываясь от белорусского суда, Лесли даже инсценировал собственную смерть, чем опять-таки подогрел интерес к собственной персоне. Особенно, так сказать, воскреснув. Вопрос, будет ли этого достаточно на этот раз?