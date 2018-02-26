Дочь Волочковой прошлась по пению Бузовой

Дочь Волочковой пнула униженную Бузову

Наследница скандально известной балерины Анастасии Волочковой Ариадна прошлась по звезде реалити-шоу "Дом-2" Ольге Бузовой. 12-летняя дочь артистки сравнила пение телеведущей с гоготом гусей.

Анастасия Волочкова опубликовала в Stories приложения Instagram запись из зоопарка, который посетила вместе с дочкой Ариадной. Интересно, что стоя возле вольера с гусями 12-летняя наследница скандально известной балерины внезапно сказала: "Ольга Бузова". "Вот это?" — уточнила Анастасия и хихикнула. Гуси на все лады пронзительно загоготали. "Мало половин!" — вдруг пропела Ариадна.

Отметим, что так называется хит Ольги Бузовой. Многочисленные поклонники расценили слова Ариадны Волочковой как своеобразный пинок. "ахахаха ну вот дожила Буз уже о ней и дочка Волочковой говорит)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Сколько можно уже поминать эту Бузову?", "Волочкова взрослая женщина кАторая, кАму хочет, тому и дает, а вот Бузова певицца НИКАКАЯ и права девочка, что гоготание гусей приятней, чем "пение"-завывание" под фанеру звезданутой актрисульки", — высказались пользователи Сети.

К слову, Ольга Бузова регулярно оказывается главной героиней различных критических отзывов. Причем поющей ведущей все больше достается не за ее прошлое на телепроекте "Дом-2" (и даже не за настоящее), а за песенное творчество. Только ленивый не прошелся по Ольге, по ее исполнительскому мастерству, сексуальному образу и танцевальным движениям.