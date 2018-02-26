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Дипломаты рассказали о судьбе Рыбки и Лесли
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Консул рассказал о судьбе Насти Рыбки 

Рамблер 5 часов назад
Настю Рыбку и Алекса Лесли, задержанных в Таиланде за организацию нелегального «секс-тренинга», будут судить и депортируют из страны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.
>> Настя Рыбка с секс-тренером задержаны в Таиланде
Об этом российским дипломатам неофициально сообщила полиция тайского города Паттайя.
"Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный, как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают, как Настю Рыбку", — сообщил дипломат.
Сегодня тайские СМИ сообщили о задержании в Паттайе десяти «секс-экспертов» из России, которые якобы проводили «курс по занятиям любовью» в одном из местных отелей.
Ранее Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.
Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.
Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) известен как «секс-тренер» Рыбки.
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