Дипломаты рассказали о судьбе Рыбки и Лесли

Консул рассказал о судьбе Насти Рыбки

Настю Рыбку и Алекса Лесли, задержанных в Таиланде за организацию нелегального «секс-тренинга», будут судить и депортируют из страны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов

"Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный, как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают, как Настю Рыбку", — сообщил дипломат. Об этом российским дипломатам неофициально сообщила полиция тайского города Паттайя.

Сегодня тайские СМИ сообщили о задержании в Паттайе десяти «секс-экспертов» из России, которые якобы проводили «курс по занятиям любовью» в одном из местных отелей.

Ранее Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске . Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.

Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.

Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) известен как «секс-тренер» Рыбки.