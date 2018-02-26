Ещё
Божена Рынска покалечилась в парижском магазине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Божена Рынска покалечилась в парижском магазине 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Божена Рынска на своей странице в Facebook рассказала об инциденте, произошедшем с ней в парижском универмаге Bon Marche Gourmet.
По словам Рынски, она зашла в магазин, чтобы купить сыров «в Москву своему старику». В это время уборщица мыла пол в универмаге без сушильной машины и знака «Осторожно, влажные полы». В итоге журналистка поскользнулась и упала, «пролетев два метра» и врезавшись предплечьем в «острый стеклянный угол витрины».
Рынска потребовала вызвать менеджера и врача. К ней пришли «местные магазинные» медики, «дали арнику и держали лед на руке полчаса». Менеджер не дала журналистке «никакой бумаги», пообещав, что пострадавшей перезвонят из департамента.
Уборщица, увидев падение Рынски, «быстро все подсушила машиной». Специальный знак, как оказалось, в универмаге был, но уборщица якобы «поленилась его поставить».
По словам Рынски, инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Кроме того, врачи составили собственный акт.
«Так как знака, предупреждающего об опасности, не было, я считаю, что магазин мне конкретно должен», — подчеркнула журналистка.
Она заявила, что намерена отправить универмагу «бумагу о досудебном урегулировании» для получения компенсации. Рынска отметила, что ей нужен франкоговорящий адвокат и «хороший совет местных, которые наблатыкались выть по-волчьи».
В другом посте Рынска опубликовала фотографии, которые демонстрируют полученные ею травмы — большие синяки на ноге и руке. Она добавила, что из магазина ей не перезвонили и не прислали «даже букета цветов, не говоря уже о компенсации».
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»332
Тимошенко сообщила о подготовке плана по Донбассу21
Мария Алехина пропала в Крыму124
Силовики открыли минометный огонь по Докучаевску85
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки14
Видео
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
00:25
В Европу пришли аномальные морозы
Погода В мире
00:37
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки
Шоу-бизнес
00:37
Вертолет эвакуировал ребенка в центре Москвы
Происшествия
03:33
Россиянки уродуют себя из-за Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Стоцкая попала в украинское «чистилище»
Шоу-бизнес Другое
03:12
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»
Шоу-бизнес
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
01:01
Александр Семчев откровенно рассказал о своем одиночестве
Шоу-бизнес
00:15
Дочка Волочковой пнула Бузову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение