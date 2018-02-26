Божена Рынска покалечилась в парижском магазине

Журналистка Божена Рынска на своей странице в Facebook рассказала об инциденте, произошедшем с ней в парижском универмаге Bon Marche Gourmet.

По словам Рынски, она зашла в магазин, чтобы купить сыров «в Москву своему старику». В это время уборщица мыла пол в универмаге без сушильной машины и знака «Осторожно, влажные полы». В итоге журналистка поскользнулась и упала, «пролетев два метра» и врезавшись предплечьем в «острый стеклянный угол витрины».

Рынска потребовала вызвать менеджера и врача. К ней пришли «местные магазинные» медики, «дали арнику и держали лед на руке полчаса». Менеджер не дала журналистке «никакой бумаги», пообещав, что пострадавшей перезвонят из департамента.

Уборщица, увидев падение Рынски, «быстро все подсушила машиной». Специальный знак, как оказалось, в универмаге был, но уборщица якобы «поленилась его поставить».

«Так как знака, предупреждающего об опасности, не было, я считаю, что магазин мне конкретно должен», — подчеркнула журналистка. По словам Рынски, инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Кроме того, врачи составили собственный акт.

Она заявила, что намерена отправить универмагу «бумагу о досудебном урегулировании» для получения компенсации. Рынска отметила, что ей нужен франкоговорящий адвокат и «хороший совет местных, которые наблатыкались выть по-волчьи».

В другом посте Рынска опубликовала фотографии, которые демонстрируют полученные ею травмы — большие синяки на ноге и руке. Она добавила, что из магазина ей не перезвонили и не прислали «даже букета цветов, не говоря уже о компенсации».