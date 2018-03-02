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Певцов поддержал Серебрякова
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Дмитрий Певцов выложил видео в поддержку Алексея Серебрякова и поблагодарил за смелость 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
20 февраля на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с Алексеем Серебряковым. Своему собеседнику актер рассказал о жизни за границей, карьере и усыновлении детей. Но больше всего коллег Серебрякова возмутили его слова о нашей стране — Алексей считает, что Россия не изменилась с 90-х годов и заявил, что национальной идеей нашей страны являются сила, наглость и хамство.
Подобное высказывание вызвало шквал негодования у пользователей Сети и многих коллег Серебрякова. Отметим, что аудитория разделилась на два лагеря: одни осудили актера за скандальное высказывание, а другие, наоборот, поддержали Алексея и похвалили за смелость. Впрочем, даже после нахлынувшей на артиста критики Серебряков не стал отказываться от своих слов о России.
Одним из тех, кто поддержал артиста, стал актер Дмитрий Певцов. Алексей и Дмитрий дружат много лет и вместе снимались в "Бандитском Петербурге". В поддержку Серебрякова Певцов опубликовал в своем микроблоге видео, на котором Алексей один из шекспировских сонетов. "Шекспир, 121 сонет. Переслал один добрый человек. Без комментариев", — коротко подписал видеозапись Певцов.
В комментариях к видео мнение поклонников вновь разделилось — они считают, что во фразе Серебрякова много правды. а другие же считают артиста чуть ли не предателем родины.
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