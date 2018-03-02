Певцов поддержал Серебрякова

Дмитрий Певцов выложил видео в поддержку Алексея Серебрякова и поблагодарил за смелость

20 февраля на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с Алексеем Серебряковым . Своему собеседнику актер рассказал о жизни за границей, карьере и усыновлении детей. Но больше всего коллег Серебрякова возмутили его слова о нашей стране — Алексей считает, что Россия не изменилась с 90-х годов и заявил, что национальной идеей нашей страны являются сила, наглость и хамство.

Подобное высказывание вызвало шквал негодования у пользователей Сети и многих коллег Серебрякова. Отметим, что аудитория разделилась на два лагеря: одни осудили актера за скандальное высказывание, а другие, наоборот, поддержали Алексея и похвалили за смелость. Впрочем, даже после нахлынувшей на артиста критики Серебряков не стал отказываться от своих слов о России.

Одним из тех, кто поддержал артиста, стал актер Дмитрий Певцов . Алексей и Дмитрий дружат много лет и вместе снимались в "Бандитском Петербурге". В поддержку Серебрякова Певцов опубликовал в своем микроблоге видео, на котором Алексей один из шекспировских сонетов. "Шекспир, 121 сонет. Переслал один добрый человек. Без комментариев", — коротко подписал видеозапись Певцов.