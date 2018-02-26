Задержание Рыбки показали на видео

Телеканал The Nation показал видео из отеля Паттайи, где после секс-тренинга полиция задержала Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Настю Рыбку ( Анастасию Вашукевич ). Ролик опубликован на YouTube-канале Ebora Etc.

На видео попала аудитория с несколькими десятками туристов (в основном мужчин). Среди них можно заметить Лесли и Рыбку, которые позже вышли на улицу в сопровождении полицейских.

Полиция Таиланда 25 февраля задержала в одном из отелей Паттайи десятерых секс-тренеров из России, в том числе и Алекса Лесли, который якобы выступал в качестве организатора тренингов.

Полицейские во время рейда обнаружили в отеле более 40 российских туристов, участвовавших в тренинге. Полиция допросила их и освободила. Россияне рассказали правоохранителям, что заплатили 20 тысяч тайских батов (более 35,5 тысячи рублей) за секс-курс.

Задержанных «секс-инструкторов» доставили в местный полицейский участок. Одному из них предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу.