Екатерина Андреева: Я никому ничего не должна

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в Instagram пост, из которого следует, что в настоящее время она находится на Мальдивах, потому что «ничего никому не должна».
В опубликованном в Instagram видео Андреева едет на катере по морю до острова, об отдыхе на котором, по ее словам, она мечтала целый год. Телеведущая также показывает часть своего отеля и говорит, что на острове не нужна обувь, потому что тут «рай» и здесь она «никому ничего не должна».
На прошлой неделе сообщалось, что Екатерина Андреева, которая с 19 февраля перестала вести программу «Время» для европейской части России, вернется обратно после того, как овладеет возможностями новой студии.
20 февраля Кирилл Клейменов, который вернулся в эфир программы «Время» после 14 лет перерыва в качестве ведущего, заявил, что своей главной задачей считает выработку нового стандарта подачи новостей.