Ещё
Екатерина Андреева: Я никому ничего не должна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андреева улетела на Мальдивы, потому что «никому ничего не должна» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в Instagram пост, из которого следует, что в настоящее время она находится на Мальдивах, потому что «ничего никому не должна».
>> Андреева объяснила уход из федерального эфира
В опубликованном в Instagram видео Андреева едет на катере по морю до острова, об отдыхе на котором, по ее словам, она мечтала целый год. Телеведущая также показывает часть своего отеля и говорит, что на острове не нужна обувь, потому что тут «рай» и здесь она «никому ничего не должна».
На прошлой неделе сообщалось, что Екатерина Андреева, которая с 19 февраля перестала вести программу «Время» для европейской части России, вернется обратно после того, как овладеет возможностями новой студии.
20 февраля Кирилл Клейменов, который вернулся в эфир программы «Время» после 14 лет перерыва в качестве ведущего, заявил, что своей главной задачей считает выработку нового стандарта подачи новостей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зверев рассказал о тайной свадьбе Ротару Никита Михалков стал прадедом Определился участник Евровидения-2018 от Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Рыбка с секс-тренером задержаны в Таиланде85
Пока вы спали: WADA поддержало МОК16
В Таиланде задержали Алекса Лесли101
Кличко пригрозил Киеву152
«Санкции против России ввели навсегда»950
Видео
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
00:26
Кличко пригрозил Киеву
В мире Украина
00:53
Пляски на капоте: таксист пострадал за отказ везти 10 пьянчуг
Происшествия
01:09
Хамство столичного таксиста возмутило Сеть
Общество Происшествия
00:51
24-дневный малыш восторгается зубной щёткой
Общество
01:00
Екатерина Андреева: Я никому ничего не должна
Шоу-бизнес
00:49
В метро открыли Большую кольцевую линию
Новости Москвы
00:47
Водитель чудом спасся от гигантского булыжника
Происшествия
01:04
«Воскрешение» «Королевского тигра» показали на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение