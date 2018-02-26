Екатерина Андреева: Я никому ничего не должна

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 25, 2018 в 10:17 PST

В опубликованном в Instagram видео Андреева едет на катере по морю до острова, об отдыхе на котором, по ее словам, она мечтала целый год. Телеведущая также показывает часть своего отеля и говорит, что на острове не нужна обувь, потому что тут «рай» и здесь она «никому ничего не должна».