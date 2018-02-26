Вдова Марьянова рассказала о наследстве

Вдова Марьянова вышла в свет и рассказала о наследстве

"Они не впустили в свое сердце гадость, слухи, которые окружают нашу семью последнее время. За что им огромная благодарность, очень сложно удержаться в нашем мире от этого всего", — высказалась Ксения в беседе с журналистами передачи "ТЫ не поверишь!" Ксения Бик впервые появилась на публике с тех пор, как не стало ее супруга Дмитрия Марьянова. Вдова посетила семейный праздник четы Виторганов.

"Она меня пытается защитить, оградить от всего происходящего. Причем я не прошу об этом. Она сама до этого дошла, и теперь является моей главной опорой", — отметила Бик. Сейчас главной радостью Бик является их с Марьяновым дочь.

Зашла речь и о наследстве Дмитрия Марьянова. Это две квартиры в Москве, загородный дом, автомобиль, мотоцикл, банковские счета, по оценкам экспертов, общей стоимостью 90 миллионов рублей. Однако из-за того, что артист не оставил завещания, поэтому раздел наследства будет проходить между его отцом, сыном от первого брака, второй женой и дочерью.

"Я не бесприданница. Я из хорошей семьи, и мне есть, на что жить. В этих юридических тонкостях я абсолютно не разбираюсь, ни с кем не консультируюсь. Прекрасно понимаю, что сейчас может начаться и хочу, чтобы все было по закону. Если ситуация разрешится справедливо с юридической точки зрения, у меня никаких претензий не будет", — заявила Бик. Ксения заявила, что не намерена вступать в войну за наследство, однако не потерпит, если ее права нарушат.