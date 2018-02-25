Садальский напал на Овечкина после триумфа РФ на ОИ

Известный актер Станислав Садальский подверг критике звезду НХЛ Александра Овечкина , который не принимал участие в соревнованиях в Пхенчхане, причислив его к «колбасным эмигрантам».

Актер выложил фотографию спортсмена с президентом страны Владимиром Путиным и написал в комментарии к ней об очевидной непоследовательности известного хоккеиста, который, с одной стороны, организовал движение, объединяющее поддержку президенту, а с другой —проигнорировал состязания столь важные для престижа страны, которую возглавляет поддерживаемый им президент.

«Говорил Россия-моя страна, по любому буду в Корее и… не приехал. Прекрасный повод задуматься. И нам — о том, чего стоят все эти колбасные эмигранты; и Путину — о том, чего стоит вся лесть и весь подхалимаж, что его окружают», — написал Садальский в Instagram.

Он также отметил, что рад тому, что «НХЛ-овцы не играли на этой Олимпиаде».

«По крайней мере наши ребята действительно представляют там, пусть даже под всеми маскхалатами, именно Россию: это русские, которые и живут в России, а не какие-то заезжие гастролёры», — написал Садальский.

Большинство подписчиков поддержали артиста.

В воскресенье российские хоккеисты впервые за двадцать шесть лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии. Исход матча решила шайба в овертайме — 4:3.