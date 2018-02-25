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Садальский напал на Овечкина после триумфа РФ на ОИ
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Садальский напал на Овечкина после триумфа РФ на ОИ 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Известный актер Станислав Садальский подверг критике звезду НХЛ Александра Овечкина, который не принимал участие в соревнованиях в Пхенчхане, причислив его к «колбасным эмигрантам».
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Актер выложил фотографию спортсмена с президентом страны Владимиром Путиным и написал в комментарии к ней об очевидной непоследовательности известного хоккеиста, который, с одной стороны, организовал движение, объединяющее поддержку президенту, а с другой —проигнорировал состязания столь важные для престижа страны, которую возглавляет поддерживаемый им президент.

🎥Putin team (Команда Путина) –Овечкин организовал движение, объединяющее поддержку президенту РФ Говорил Россия-моя страна, по любому буду в Корее и… не приехал. Прекрасный повод задуматься. И нам — о том, чего стоят все эти колбасные эмигранты; и Путину — о том, чего стоит вся лесть и весь подхалимаж, что его окружают. Но я всё-таки рад тому, что НХЛ-овцы не играли на этой Олимпиаде. По крайней мере наши ребята действительно представляют там, пусть даже под всеми маскхалатами, именно Россию: это русские, которые и живут в России, а не какие-то заезжие гастролёры. И теперь ребята золотые… Рад за Россию вопреки поганым чиновникам, мы побеждаем. Ура товарищида здравствует Россия #садальский

Публикация от  Станислав Садальский (@stassadal)

«Говорил Россия-моя страна, по любому буду в Корее и… не приехал. Прекрасный повод задуматься. И нам — о том, чего стоят все эти колбасные эмигранты; и Путину — о том, чего стоит вся лесть и весь подхалимаж, что его окружают», — написал Садальский в Instagram.
Он также отметил, что рад тому, что «НХЛ-овцы не играли на этой Олимпиаде».
«По крайней мере наши ребята действительно представляют там, пусть даже под всеми маскхалатами, именно Россию: это русские, которые и живут в России, а не какие-то заезжие гастролёры», — написал Садальский.
Большинство подписчиков поддержали артиста.
В воскресенье российские хоккеисты впервые за двадцать шесть лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии. Исход матча решила шайба в овертайме — 4:3.
 Ещё 2 источника 
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