Садальский напал на Овечкина после триумфа РФ на ОИ 

Известный актер Станислав Садальский подверг критике звезду НХЛ Александра Овечкина, который не принимал участие в соревнованиях в Пхенчхане, причислив его к «колбасным эмигрантам».
Актер выложил фотографию спортсмена с президентом страны Владимиром Путиным и написал в комментарии к ней об очевидной непоследовательности известного хоккеиста, который, с одной стороны, организовал движение, объединяющее поддержку президенту, а с другой —проигнорировал состязания столь важные для престижа страны, которую возглавляет поддерживаемый им президент.
🎥Putin team (Команда Путина) –Овечкин организовал движение, объединяющее поддержку президенту РФ Говорил Россия-моя страна, по любому буду в Корее и… не приехал. Прекрасный повод задуматься. И нам — о том, чего стоят все эти колбасные эмигранты; и Путину — о том, чего стоит вся лесть и весь подхалимаж, что его окружают. Но я всё-таки рад тому, что НХЛ-овцы не играли на этой Олимпиаде. По крайней мере наши ребята действительно представляют там, пусть даже под всеми маскхалатами, именно Россию: это русские, которые и живут в России, а не какие-то заезжие гастролёры. И теперь ребята золотые… Рад за Россию вопреки поганым чиновникам, мы побеждаем. Ура товарищида здравствует Россия #садальский
«Говорил Россия-моя страна, по любому буду в Корее и… не приехал. Прекрасный повод задуматься. И нам — о том, чего стоят все эти колбасные эмигранты; и Путину — о том, чего стоит вся лесть и весь подхалимаж, что его окружают», — написал Садальский в Instagram.
Он также отметил, что рад тому, что «НХЛ-овцы не играли на этой Олимпиаде».
«По крайней мере наши ребята действительно представляют там, пусть даже под всеми маскхалатами, именно Россию: это русские, которые и живут в России, а не какие-то заезжие гастролёры», — написал Садальский.
Большинство подписчиков поддержали артиста.
В воскресенье российские хоккеисты впервые за двадцать шесть лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии. Исход матча решила шайба в овертайме — 4:3.