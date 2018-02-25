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Орнеллу Мути осудили за мошенничество
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СМИ: Орнеллу Мути приговорили к восьми месяцам тюрьмы за мошенничество 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Итальянскую актрису Франческу Роману Ривелли, которая более известна как Орнелла Мути, обвинили в мошенничестве и приговорили к восьми месяцам тюрьмы. Ее также обязали выплатить штраф в 600 евро, сообщило издание Messagero Veneto.
В 2010 году Мути не явилась на спектакль, в котором должна была сыграть главную роль. Чтобы избежать выплаты неустойки, актриса предоставила руководителям театра ложную медицинскую справку.
Как выяснилось позже, на самом деле Мути не была больна. В это время она находилась в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, когда тот занимал пост премьер-министра.
Уточняется, что вместо отбывания тюремного срока и штрафа Орнелле разрешили выплатить театру неустойку в размере 30 тысяч евро.
Предыдущее заседание по делу Орнеллы Мути состоялось в июле 2017 года. Тогда Кассационный суд назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы.
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